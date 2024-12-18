https://ria.ru/20241218/kirillov-1989906323.html

В ООН отказались комментировать и осуждать убийство Кириллова

В ООН отказались комментировать и осуждать убийство Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024

В ООН отказались комментировать и осуждать убийство Кириллова

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не располагает достаточной информацией, чтобы прокомментировать метод убийства начальника войска... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T13:47:00+03:00

2024-12-18T13:47:00+03:00

2024-12-18T13:49:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 18 дек - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не располагает достаточной информацией, чтобы прокомментировать метод убийства начальника войска РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве, и считает, что в принципе убийство военнослужащих во время конфликтов не нарушает гуманитарного права, заявила РИА Новости официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел."Что касается этого конкретного инцидента, то у нас нет достаточной информации об устройстве или способе (убийства - ред.), чтобы мы могли прокомментировать его", - ответила она на вопрос, осуждает ли УВКПЧ установку взрывных устройств возле подъездов многоквартирных домов.Троссел добавила, что международное гуманитарное право требует, чтобы при нападениях соблюдались принципы различия, соразмерности и предосторожности, то есть стороны конфликта всегда должны проводить различие между гражданскими лицами и комбатантами, а также между гражданскими объектами и военными целями. Она заявила, что согласно международному гуманитарному праву, комбатантами считаются все военнослужащие вооруженных сил стороны в конфликте."Что касается вопроса о том, можно ли считать это внесудебной казнью, важно отметить, что, хотя нет определения внесудебной казни, международное право прав человека запрещает произвольное лишение жизни. В ситуации вооруженного конфликта лишение жизни считается произвольным только в том случае, если убийство является нарушением принципов международного гуманитарного права, касающихся ведения военных действий, упомянутых выше", - закончила представитель УВКПЧ.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.Как сообщили ранее ФСБ, исполнитель по заданию украинских спецслужб прибыл в Москву, получил мощное самодельное взрывное устройство и разместил его на электросамокате возле подъезда дома Кириллова.Для наблюдением места жительства генерала он арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi видеокамеру, транслирующую изображение организаторам в Днепре (Украина). После получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда СВУ было дистанционно активировано, отметили в ФСБ.

https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html

https://ria.ru/20241218/fsb-1989848124.html

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москва, оон, россия, игорь кириллов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), войска рхбз, узбекистан