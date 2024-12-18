https://ria.ru/20241218/kirillov-1989897037.html

В Госдуме призвали выносить заочные приговоры заказчикам убийства Кириллова

В Госдуме призвали выносить заочные приговоры заказчикам убийства Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024

В Госдуме призвали выносить заочные приговоры заказчикам убийства Кириллова

Необходимо выносить заочно судебные приговоры заказчикам убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T13:13:00+03:00

2024-12-18T13:13:00+03:00

2024-12-18T13:19:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Необходимо выносить заочно судебные приговоры заказчикам убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз. "Надо перестать сюсюкаться с террористами. Если арестован исполнитель, значит, и всю цепочку до заказчика несложно будет определить, а потом выносить ее участникам судебный приговор. Пусть заочный, но это должна быть исключительная мера наказания", - сказал Журавлев. По его мнению, такая мера "может быть исполнена в любой точке земного шара и любыми средствами". "Только таким образом мы сможем хоть как-то повлиять на вал смертельной активности соседнего государства, которое, к слову, в России до сих пор так и не признано террористическим, хотя давно действует в духе классических сценариев индивидуального и даже группового террора, убивая наших мирных жителей", - добавил депутат.

https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html

https://ria.ru/20241218/zaderzhanie-1989843873.html

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