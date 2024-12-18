Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали выносить заочные приговоры заказчикам убийства Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 18.12.2024 (обновлено: 13:19 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/kirillov-1989897037.html
В Госдуме призвали выносить заочные приговоры заказчикам убийства Кириллова
В Госдуме призвали выносить заочные приговоры заказчикам убийства Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
В Госдуме призвали выносить заочные приговоры заказчикам убийства Кириллова
Необходимо выносить заочно судебные приговоры заказчикам убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T13:13:00+03:00
2024-12-18T13:19:00+03:00
происшествия
россия
москва
узбекистан
игорь кириллов
алексей журавлев
войска рхбз
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989634632_0:366:2988:2047_1920x0_80_0_0_7133fa85f3d097263d7f3c54ca21e032.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Необходимо выносить заочно судебные приговоры заказчикам убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз. "Надо перестать сюсюкаться с террористами. Если арестован исполнитель, значит, и всю цепочку до заказчика несложно будет определить, а потом выносить ее участникам судебный приговор. Пусть заочный, но это должна быть исключительная мера наказания", - сказал Журавлев. По его мнению, такая мера "может быть исполнена в любой точке земного шара и любыми средствами". "Только таким образом мы сможем хоть как-то повлиять на вал смертельной активности соседнего государства, которое, к слову, в России до сих пор так и не признано террористическим, хотя давно действует в духе классических сценариев индивидуального и даже группового террора, убивая наших мирных жителей", - добавил депутат.
https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html
https://ria.ru/20241218/zaderzhanie-1989843873.html
россия
москва
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989634632_46:0:2775:2047_1920x0_80_0_0_40eb6013797fca24e203d3fcd10f6868.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, узбекистан, игорь кириллов, алексей журавлев , войска рхбз, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Россия, Москва, Узбекистан, Игорь Кириллов, Алексей Журавлев , Войска РХБЗ, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
В Госдуме призвали выносить заочные приговоры заказчикам убийства Кириллова

Депутат Журавлев призвал выносить заочно приговоры заказчикам убийства Кириллова

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Необходимо выносить заочно судебные приговоры заказчикам убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Нарвались: табу на уничтожение киевской верхушки снято
Вчера, 08:00
"Надо перестать сюсюкаться с террористами. Если арестован исполнитель, значит, и всю цепочку до заказчика несложно будет определить, а потом выносить ее участникам судебный приговор. Пусть заочный, но это должна быть исключительная мера наказания", - сказал Журавлев.
По его мнению, такая мера "может быть исполнена в любой точке земного шара и любыми средствами".
"Только таким образом мы сможем хоть как-то повлиять на вал смертельной активности соседнего государства, которое, к слову, в России до сих пор так и не признано террористическим, хотя давно действует в духе классических сценариев индивидуального и даже группового террора, убивая наших мирных жителей", - добавил депутат.
Кадры допроса подозреваемого в убийстве генерала Кириллова - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
ФСБ показала видео с задержанным исполнителем теракта против Кириллова
Вчера, 10:13
 
ПроисшествияРоссияМоскваУзбекистанИгорь КирилловАлексей ЖуравлевВойска РХБЗГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала