https://ria.ru/20241218/kirillov-1989851985.html

Источник: Узбекистан уточняет данные о задержанном за убийство Кириллова

Источник: Узбекистан уточняет данные о задержанном за убийство Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024

Источник: Узбекистан уточняет данные о задержанном за убийство Кириллова

МИД Узбекистана уточняет информацию о задержанном гражданине Узбекистана за исполнение теракта в Москве, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T10:40:00+03:00

2024-12-18T10:40:00+03:00

2024-12-18T10:41:00+03:00

узбекистан

россия

москва

игорь кириллов

войска рхбз

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

взрыв на рязанском проспекте в москве

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ТАШКЕНТ, 18 дек – РИА Новости. МИД Узбекистана уточняет информацию о задержанном гражданине Узбекистана за исполнение теракта в Москве, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщи РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "МИД Узбекистана в настоящее время уточняет информацию и задержанном гражданине республики", - сказал собеседник агентства. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Утром 18 декабря в ФСБ России сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.

https://ria.ru/20241218/zaderzhanie-1989843873.html

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