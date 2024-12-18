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Источник: Узбекистан уточняет данные о задержанном за убийство Кириллова
Источник: Узбекистан уточняет данные о задержанном за убийство Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
Источник: Узбекистан уточняет данные о задержанном за убийство Кириллова
МИД Узбекистана уточняет информацию о задержанном гражданине Узбекистана за исполнение теракта в Москве, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:40:00+03:00
2024-12-18T10:40:00+03:00
2024-12-18T10:41:00+03:00
узбекистан
россия
москва
игорь кириллов
войска рхбз
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
взрыв на рязанском проспекте в москве
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ТАШКЕНТ, 18 дек – РИА Новости. МИД Узбекистана уточняет информацию о задержанном гражданине Узбекистана за исполнение теракта в Москве, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщи РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "МИД Узбекистана в настоящее время уточняет информацию и задержанном гражданине республики", - сказал собеседник агентства. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Утром 18 декабря в ФСБ России сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
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узбекистан, россия, москва, игорь кириллов, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), взрыв на рязанском проспекте в москве, в мире, происшествия
Узбекистан, Россия, Москва, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, В мире, Происшествия
Источник: Узбекистан уточняет данные о задержанном за убийство Кириллова
МИД Узбекистана уточняет информацию о задержанном за убийство Кириллова