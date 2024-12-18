Появились фото подозреваемого в убийстве генерала Кириллова
ФСБ показала фото гражданина Узбекистана, подозреваемого в убийстве Кириллова
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РоссииПодозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Кадр видео
Подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Кадр видео
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. ФСБ показала фото подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова.
Мужчину задержали в Подмосковье, это гражданин Узбекистана 1995 года рождения. На допросе он заявил, что за исполнение теракта украинские спецслужбы обещали ему сто тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
Мужчину задержали в Подмосковье, это гражданин Узбекистана 1995 года рождения. На допросе он заявил, что за исполнение теракта украинские спецслужбы обещали ему сто тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РоссииПодозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова
Подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова
Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00.
По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.
По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РоссииПодозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова
Подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова
Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".