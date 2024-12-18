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Появились фото подозреваемого в убийстве генерала Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
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10:14 18.12.2024 (обновлено: 10:20 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/kirillov-1989844272.html
Появились фото подозреваемого в убийстве генерала Кириллова
Появились фото подозреваемого в убийстве генерала Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
Появились фото подозреваемого в убийстве генерала Кириллова
ФСБ показала фото подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Мужчину задержали в Подмосковье, это гражданин Узбекистана 1995 года... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:14:00+03:00
2024-12-18T10:20:00+03:00
происшествия
игорь кириллов
взрыв на рязанском проспекте в москве
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. ФСБ показала фото подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Мужчину задержали в Подмосковье, это гражданин Узбекистана 1995 года рождения. На допросе он заявил, что за исполнение теракта украинские спецслужбы обещали ему сто тысяч долларов и выезд в Евросоюз.Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".
https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html
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РИА Новости
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происшествия, игорь кириллов, взрыв на рязанском проспекте в москве, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Игорь Кириллов, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Появились фото подозреваемого в убийстве генерала Кириллова

ФСБ показала фото гражданина Узбекистана, подозреваемого в убийстве Кириллова

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РоссииПодозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Кадр видео
Подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / ЦОС ФСБ России
Подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Кадр видео
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. ФСБ показала фото подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова.

Мужчину задержали в Подмосковье, это гражданин Узбекистана 1995 года рождения. На допросе он заявил, что за исполнение теракта украинские спецслужбы обещали ему сто тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РоссииПодозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова
Подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / ЦОС ФСБ России
Подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова
Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00.

По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РоссииПодозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова
Подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / ЦОС ФСБ России
Подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова
Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Нарвались: табу на уничтожение киевской верхушки снято
Вчера, 08:00
 
ПроисшествияИгорь КирилловВзрыв на Рязанском проспекте в МосквеФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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