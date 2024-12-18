https://ria.ru/20241218/kirillov-1989844272.html

Появились фото подозреваемого в убийстве генерала Кириллова

Появились фото подозреваемого в убийстве генерала Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024

Появились фото подозреваемого в убийстве генерала Кириллова

ФСБ показала фото подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Мужчину задержали в Подмосковье, это гражданин Узбекистана 1995 года... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T10:14:00+03:00

2024-12-18T10:14:00+03:00

2024-12-18T10:20:00+03:00

происшествия

игорь кириллов

взрыв на рязанском проспекте в москве

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. ФСБ показала фото подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Мужчину задержали в Подмосковье, это гражданин Узбекистана 1995 года рождения. На допросе он заявил, что за исполнение теракта украинские спецслужбы обещали ему сто тысяч долларов и выезд в Евросоюз.Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".

https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, игорь кириллов, взрыв на рязанском проспекте в москве, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)