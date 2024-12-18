https://ria.ru/20241218/kirillov-1989838672.html

Исполнителя теракта против Кириллова задержали в Подмосковье

Исполнителя теракта против Кириллова задержали в Подмосковье - РИА Новости, 18.12.2024

Исполнителя теракта против Кириллова задержали в Подмосковье

Исполнитель теракта, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал Игорь Кириллов, был задержан в деревне Черное Балашихинского района... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T09:44:00+03:00

2024-12-18T09:44:00+03:00

2024-12-18T09:45:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

узбекистан

игорь кириллов

ирина волк

войска рхбз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Исполнитель теракта, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал Игорь Кириллов, был задержан в деревне Черное Балашихинского района Московской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из ГУУР МВД России и московской полиции совместно с сотрудниками ФСБ России и следователями СК России менее чем за сутки установили личность подозреваемого в совершении террористического акта 17 декабря на Рязанском проспекте. Им оказался иностранный гражданин 1995 года рождения, уроженец Узбекистана. Он задержан в деревне Черное Балашихинского района Московской области и передан в следственные органы", - написала она в Telegram-канале. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.

https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html

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