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Исполнителя теракта против Кириллова задержали в Подмосковье
Исполнителя теракта против Кириллова задержали в Подмосковье - РИА Новости, 18.12.2024
Исполнителя теракта против Кириллова задержали в Подмосковье
Исполнитель теракта, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал Игорь Кириллов, был задержан в деревне Черное Балашихинского района... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T09:44:00+03:00
2024-12-18T09:44:00+03:00
2024-12-18T09:45:00+03:00
происшествия
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узбекистан
игорь кириллов
ирина волк
войска рхбз
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Исполнитель теракта, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал Игорь Кириллов, был задержан в деревне Черное Балашихинского района Московской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из ГУУР МВД России и московской полиции совместно с сотрудниками ФСБ России и следователями СК России менее чем за сутки установили личность подозреваемого в совершении террористического акта 17 декабря на Рязанском проспекте. Им оказался иностранный гражданин 1995 года рождения, уроженец Узбекистана. Он задержан в деревне Черное Балашихинского района Московской области и передан в следственные органы", - написала она в Telegram-канале. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), узбекистан, игорь кириллов, ирина волк, войска рхбз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Узбекистан, Игорь Кириллов, Ирина Волк, Войска РХБЗ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Исполнителя теракта против Кириллова задержали в Подмосковье
Исполнителя теракта против Кириллова задержали в деревне Черное в Подмосковье