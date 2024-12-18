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Киев обещал сто тысяч долларов задержанному за убийство Кириллова
Киев обещал сто тысяч долларов задержанному за убийство Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
Киев обещал сто тысяч долларов задержанному за убийство Кириллова
Задержанный за убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова - гражданин Узбекистана, украинские спецслужбы обещали ему 100 тысяч... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T09:35:00+03:00
2024-12-18T09:35:00+03:00
2024-12-18T09:39:00+03:00
узбекистан
войска рхбз
игорь кириллов
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следственный комитет россии (ск рф)
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взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Задержанный за убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова - гражданин Узбекистана, украинские спецслужбы обещали ему 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз, сообщили в ЦОС ФСБ РФ."За совершение убийства российского военнослужащего гражданину Узбекистана украинскими спецслужбами было обещано вознаграждение в размере 100 тысяч долларов США и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза", - говорится в сообщении.Задержанный передан в СК РФ для документирования его противоправной деятельности в рамках возбужденного уголовного дела по части 2 статьи 205 (террористический акт), части 2 статьи 105 (убийство), части 1 статьи 222.1 (незаконное хранение ВВ или ВУ) и части З статьи 223.1 (незаконное изготовление ВВ или ВУ) УК РФ."По совокупности совершенных преступлений ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - добавляется в сообщении.
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узбекистан, войска рхбз, игорь кириллов, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), киев, взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия
Узбекистан, Войска РХБЗ, Игорь Кириллов, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Киев, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Происшествия
Киев обещал сто тысяч долларов задержанному за убийство Кириллова
Киев обещал сто тысяч долларов и выезд в ЕС задержанному за убийство Кириллова