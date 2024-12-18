Рейтинг@Mail.ru
Киев обещал сто тысяч долларов задержанному за убийство Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 18.12.2024 (обновлено: 09:39 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/kirillov-1989837106.html
Киев обещал сто тысяч долларов задержанному за убийство Кириллова
Киев обещал сто тысяч долларов задержанному за убийство Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
Киев обещал сто тысяч долларов задержанному за убийство Кириллова
Задержанный за убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова - гражданин Узбекистана, украинские спецслужбы обещали ему 100 тысяч... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T09:35:00+03:00
2024-12-18T09:39:00+03:00
узбекистан
войска рхбз
игорь кириллов
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
киев
взрыв на рязанском проспекте в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989754396_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_93a507dd63aa22ce3d1f8016fc3effab.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Задержанный за убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова - гражданин Узбекистана, украинские спецслужбы обещали ему 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз, сообщили в ЦОС ФСБ РФ."За совершение убийства российского военнослужащего гражданину Узбекистана украинскими спецслужбами было обещано вознаграждение в размере 100 тысяч долларов США и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза", - говорится в сообщении.Задержанный передан в СК РФ для документирования его противоправной деятельности в рамках возбужденного уголовного дела по части 2 статьи 205 (террористический акт), части 2 статьи 105 (убийство), части 1 статьи 222.1 (незаконное хранение ВВ или ВУ) и части З статьи 223.1 (незаконное изготовление ВВ или ВУ) УК РФ."По совокупности совершенных преступлений ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20241218/kirillov-1989836090.html
https://ria.ru/20241218/gosduma-1989835697.html
узбекистан
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989754396_161:0:1119:718_1920x0_80_0_0_678a5c5d90d0f4db9da03ac39e5694b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
узбекистан, войска рхбз, игорь кириллов, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), киев, взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия
Узбекистан, Войска РХБЗ, Игорь Кириллов, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Киев, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Происшествия
Киев обещал сто тысяч долларов задержанному за убийство Кириллова

Киев обещал сто тысяч долларов и выезд в ЕС задержанному за убийство Кириллова

© РИА НовостиМесто взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости
Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Задержанный за убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова - гражданин Узбекистана, украинские спецслужбы обещали ему 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"За совершение убийства российского военнослужащего гражданину Узбекистана украинскими спецслужбами было обещано вознаграждение в размере 100 тысяч долларов США и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза", - говорится в сообщении.
Начальник российских войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Захарова прокомментировала версию о "законности" теракта против Кириллова
Вчера, 09:26
Задержанный передан в СК РФ для документирования его противоправной деятельности в рамках возбужденного уголовного дела по части 2 статьи 205 (террористический акт), части 2 статьи 105 (убийство), части 1 статьи 222.1 (незаконное хранение ВВ или ВУ) и части З статьи 223.1 (незаконное изготовление ВВ или ВУ) УК РФ.
"По совокупности совершенных преступлений ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - добавляется в сообщении.
Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
В Госдуме назвали причастность Киева к убийству Кириллова очевидной
Вчера, 09:21
 
УзбекистанВойска РХБЗИгорь КирилловРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)КиевВзрыв на Рязанском проспекте в МосквеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала