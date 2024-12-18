https://ria.ru/20241218/kirillov-1989836090.html

Захарова прокомментировала версию о "законности" теракта против Кириллова

Захарова прокомментировала версию о "законности" теракта против Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024

Захарова прокомментировала версию о "законности" теракта против Кириллова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik опровергла версию ряда "аналитиков" о якобы "законности" теракта против начальника войск... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T09:26:00+03:00

2024-12-18T09:26:00+03:00

2024-12-18T09:59:00+03:00

украина

россия

москва

игорь кириллов

мария захарова

войска рхбз

служба безопасности украины

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik опровергла версию ряда "аналитиков" о якобы "законности" теракта против начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в соответствии с некими юридическими решениями на Украине, указав, что в стране в принципе нет законности. Ранее газета New York Times сообщила, что ответственность за теракт, в результате которого погиб Игорь Кириллов, взяли на себя украинские спецслужбы. Как пишет газета, пожелавший остаться неизвестным чиновник СБУ заявил, что Украина ответственна за преступление, добавив, что СБУ считала Кириллова "законной целью". Захарова указала на оценки "киевскорежимных, прокиевскорежимных, проплаченных Западом, в том числе и как бы бывшие российские" псевдоаналитиков насчёт произошедшего. "Они говорят о том, что так как Украина объявила Игоря Кириллова причастным, виновным, вынесла какие-то приговоры, то это законная как бы цель, ну и начинают развивать мысль, о том, что это даже не убийство, а это как бы "ликвидация". То есть ещё раз. Их аргументация строится по следующему принципу: Украина через, как они это называют, "законный инструментарий" приняла соответствующие решения, вынесла приговор, второе - этот приговор был приведен в исполнение в условиях военного времени и так далее. Вот как бы цепочка логических доказательств. Можно, я сразу на ней крест поставлю? Первое: слово "законность" и Украина сегодняшняя вообще несовместимы", - сказала она. Официальный представитель МИД, говоря об отсутствии законности на Украине, отметила "того, кто находится на вершине власти, у кого закончился президентский срок, и кто сам объявлен своими же соплеменниками вне зоны легитимности", а также на чудовищную коррупцию в органах власти страны. "Никакой легитимности, тем более принятия судебных решений и вынесения приговоров, на Украине нет. Ну все же понятно", - добавила она. Опровергая версию о якобы "законной ликвидации", Захарова также отметила повреждение жилого дома при взрыве, и подчеркнула, что только чудо спасло от большего числа жертв, в том числе среди детей, идущих утром в школу. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989721947.html

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989650189.html

https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, москва, игорь кириллов, мария захарова, войска рхбз, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия