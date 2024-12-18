Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала версию о "законности" теракта против Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 18.12.2024 (обновлено: 09:59 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/kirillov-1989836090.html
Захарова прокомментировала версию о "законности" теракта против Кириллова
Захарова прокомментировала версию о "законности" теракта против Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
Захарова прокомментировала версию о "законности" теракта против Кириллова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik опровергла версию ряда "аналитиков" о якобы "законности" теракта против начальника войск... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T09:26:00+03:00
2024-12-18T09:59:00+03:00
украина
россия
москва
игорь кириллов
мария захарова
войска рхбз
служба безопасности украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989607329_0:0:3061:1723_1920x0_80_0_0_6b257cb58b3bf9d2a75f9219327d7c65.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik опровергла версию ряда "аналитиков" о якобы "законности" теракта против начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в соответствии с некими юридическими решениями на Украине, указав, что в стране в принципе нет законности. Ранее газета New York Times сообщила, что ответственность за теракт, в результате которого погиб Игорь Кириллов, взяли на себя украинские спецслужбы. Как пишет газета, пожелавший остаться неизвестным чиновник СБУ заявил, что Украина ответственна за преступление, добавив, что СБУ считала Кириллова "законной целью". Захарова указала на оценки "киевскорежимных, прокиевскорежимных, проплаченных Западом, в том числе и как бы бывшие российские" псевдоаналитиков насчёт произошедшего. "Они говорят о том, что так как Украина объявила Игоря Кириллова причастным, виновным, вынесла какие-то приговоры, то это законная как бы цель, ну и начинают развивать мысль, о том, что это даже не убийство, а это как бы "ликвидация". То есть ещё раз. Их аргументация строится по следующему принципу: Украина через, как они это называют, "законный инструментарий" приняла соответствующие решения, вынесла приговор, второе - этот приговор был приведен в исполнение в условиях военного времени и так далее. Вот как бы цепочка логических доказательств. Можно, я сразу на ней крест поставлю? Первое: слово "законность" и Украина сегодняшняя вообще несовместимы", - сказала она. Официальный представитель МИД, говоря об отсутствии законности на Украине, отметила "того, кто находится на вершине власти, у кого закончился президентский срок, и кто сам объявлен своими же соплеменниками вне зоны легитимности", а также на чудовищную коррупцию в органах власти страны. "Никакой легитимности, тем более принятия судебных решений и вынесения приговоров, на Украине нет. Ну все же понятно", - добавила она. Опровергая версию о якобы "законной ликвидации", Захарова также отметила повреждение жилого дома при взрыве, и подчеркнула, что только чудо спасло от большего числа жертв, в том числе среди детей, идущих утром в школу. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989721947.html
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989650189.html
https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989607329_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_1f4251260cadccc04c07e886682adc0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, москва, игорь кириллов, мария захарова, войска рхбз, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Украина, Россия, Москва, Игорь Кириллов, Мария Захарова, Войска РХБЗ, Служба безопасности Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Захарова прокомментировала версию о "законности" теракта против Кириллова

Захарова: законность и сегодняшняя Украина вообще не совместимы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкНачальник российских войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов
Начальник российских войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik опровергла версию ряда "аналитиков" о якобы "законности" теракта против начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в соответствии с некими юридическими решениями на Украине, указав, что в стране в принципе нет законности.
Ранее газета New York Times сообщила, что ответственность за теракт, в результате которого погиб Игорь Кириллов, взяли на себя украинские спецслужбы. Как пишет газета, пожелавший остаться неизвестным чиновник СБУ заявил, что Украина ответственна за преступление, добавив, что СБУ считала Кириллова "законной целью".
Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Генерал Кириллов перед гибелью говорил, что на него началась охота
17 декабря, 15:55
Захарова указала на оценки "киевскорежимных, прокиевскорежимных, проплаченных Западом, в том числе и как бы бывшие российские" псевдоаналитиков насчёт произошедшего.
"Они говорят о том, что так как Украина объявила Игоря Кириллова причастным, виновным, вынесла какие-то приговоры, то это законная как бы цель, ну и начинают развивать мысль, о том, что это даже не убийство, а это как бы "ликвидация". То есть ещё раз. Их аргументация строится по следующему принципу: Украина через, как они это называют, "законный инструментарий" приняла соответствующие решения, вынесла приговор, второе - этот приговор был приведен в исполнение в условиях военного времени и так далее. Вот как бы цепочка логических доказательств. Можно, я сразу на ней крест поставлю? Первое: слово "законность" и Украина сегодняшняя вообще несовместимы", - сказала она.
Официальный представитель МИД, говоря об отсутствии законности на Украине, отметила "того, кто находится на вершине власти, у кого закончился президентский срок, и кто сам объявлен своими же соплеменниками вне зоны легитимности", а также на чудовищную коррупцию в органах власти страны.
Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Погиб генерал Кириллов. Чем известен начальник войск РХБЗ
17 декабря, 12:22
"Никакой легитимности, тем более принятия судебных решений и вынесения приговоров, на Украине нет. Ну все же понятно", - добавила она.
Опровергая версию о якобы "законной ликвидации", Захарова также отметила повреждение жилого дома при взрыве, и подчеркнула, что только чудо спасло от большего числа жертв, в том числе среди детей, идущих утром в школу.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Нарвались: табу на уничтожение киевской верхушки снято
Вчера, 08:00
 
УкраинаРоссияМоскваИгорь КирилловМария ЗахароваВойска РХБЗСлужба безопасности УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала