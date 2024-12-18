https://ria.ru/20241218/kirillov-1989831786.html
У входа в подъезд, где погиб начальник войск РХБЗ Кириллов, лежат цветы
У входа в подъезд, где погиб начальник войск РХБЗ Кириллов, лежат цветы - РИА Новости, 18.12.2024
У входа в подъезд, где погиб начальник войск РХБЗ Кириллов, лежат цветы
Вход в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве, возле которого после взрыва погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, перекрыт, у подъезда оставлены... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T08:59:00+03:00
2024-12-18T08:59:00+03:00
2024-12-18T08:59:00+03:00
происшествия
россия
москва
игорь кириллов
следственный комитет россии (ск рф)
войска рхбз
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Вход в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве, возле которого после взрыва погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, перекрыт, у подъезда оставлены цветы, передает корреспондент РИА Новости. Место ЧП частично огорожено, вход в дом забит фанерными листами, а окна с выбитыми стеклами заклеены. Кроме того, у подъезда лежат гвоздики. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989650189.html
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Вход в дом, возле которого погиб генерал Кириллов
Вход в дом, возле которого после взрыва погиб генерал Кириллов, огорожен, у подъезда оставлены цветы
2024-12-18T08:59
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PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, москва, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф), войска рхбз, взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Россия, Москва, Игорь Кириллов, Следственный комитет России (СК РФ), Войска РХБЗ, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
У входа в подъезд, где погиб начальник войск РХБЗ Кириллов, лежат цветы
Вход в подъезд дома, где погиб генерал Кириллов, перекрыт, рядом лежат цветы