https://ria.ru/20241218/kirillov-1989831786.html

У входа в подъезд, где погиб начальник войск РХБЗ Кириллов, лежат цветы

У входа в подъезд, где погиб начальник войск РХБЗ Кириллов, лежат цветы - РИА Новости, 18.12.2024

У входа в подъезд, где погиб начальник войск РХБЗ Кириллов, лежат цветы

Вход в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве, возле которого после взрыва погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, перекрыт, у подъезда оставлены... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T08:59:00+03:00

2024-12-18T08:59:00+03:00

2024-12-18T08:59:00+03:00

происшествия

россия

москва

игорь кириллов

следственный комитет россии (ск рф)

войска рхбз

взрыв на рязанском проспекте в москве

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Вход в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве, возле которого после взрыва погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, перекрыт, у подъезда оставлены цветы, передает корреспондент РИА Новости. Место ЧП частично огорожено, вход в дом забит фанерными листами, а окна с выбитыми стеклами заклеены. Кроме того, у подъезда лежат гвоздики. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989650189.html

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Вход в дом, возле которого погиб генерал Кириллов Вход в дом, возле которого после взрыва погиб генерал Кириллов, огорожен, у подъезда оставлены цветы 2024-12-18T08:59 true PT0M13S

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф), войска рхбз, взрыв на рязанском проспекте в москве