https://ria.ru/20241218/kirillov-1989809480.html
Минобороны выразило соболезнования в связи с гибелью Кириллова
Минобороны выразило соболезнования в связи с гибелью Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
Минобороны выразило соболезнования в связи с гибелью Кириллова
Минобороны РФ с глубоким прискорбием сообщает о трагической гибели начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, отметив, что он был выдающимся военачальником, ученым, РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T01:36:00+03:00
2024-12-18T01:36:00+03:00
2024-12-18T02:59:00+03:00
россия
войска рхбз
безопасность
игорь кириллов
взрыв на рязанском проспекте в москве
красная звезда
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Минобороны РФ с глубоким прискорбием сообщает о трагической гибели начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, отметив, что он был выдающимся военачальником, ученым, рационализатором, говорится в некрологе, текст которого публикует газета "Красная звезда"."Министерство обороны Российской Федерации с глубоким прискорбием сообщает, что 17 декабря 2024 года трагически погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых Сил Российской Федерации Герой Труда Российской Федерации генерал-лейтенант Кириллов Игорь Анатольевич", - говорится в сообщении.Минобороны отметило, что Игорь Анатольевич был известен не только как выдающийся военачальник, но и как учёный и рационализатор: его исследования и инновационные подходы помогли оптимизировать процессы, улучшить эффективность операций и внедрить передовые решения в Вооружённых Силах.Подчеркивается, что благодаря усилиям Кириллова многие аспекты военного дела были усовершенствованы, что сделало его имя синонимом прогресса и новаторства в области обороны.Ведомство также добавило, что Кириллов внёс значительный вклад в обеспечение безопасности Российской Федерации, развитие и повышение боеготовности войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых Сил Российской Федерации, создание современных образцов вооружения и военной техники, подготовку офицерских кадров войск.Кроме того, он стал настоящим наставником для многих молодых специалистов, вдохновляя их на исследования и внедрение новых идей."Светлая память о талантливом военачальнике, верном сыне и патриоте России генерал-лейтенанте Игоре Анатольевиче Кириллове навсегда сохранится в наших сердцах", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20241217/zakharova-1989800131.html
https://ria.ru/20241217/zakharova-1989796233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, войска рхбз, безопасность, игорь кириллов, взрыв на рязанском проспекте в москве, красная звезда
Россия, Войска РХБЗ, Безопасность, Игорь Кириллов, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Красная звезда
Минобороны выразило соболезнования в связи с гибелью Кириллова
Минобороны: начальник войск РХБЗ Кириллов был выдающимся военачальником
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Минобороны РФ с глубоким прискорбием сообщает о трагической гибели начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, отметив, что он был выдающимся военачальником, ученым, рационализатором, говорится в некрологе, текст которого публикует газета "Красная звезда"
.
"Министерство обороны Российской Федерации с глубоким прискорбием сообщает, что 17 декабря 2024 года трагически погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых Сил Российской Федерации Герой Труда Российской Федерации генерал-лейтенант Кириллов Игорь Анатольевич", - говорится в сообщении.
Минобороны отметило, что Игорь Анатольевич был известен не только как выдающийся военачальник, но и как учёный и рационализатор: его исследования и инновационные подходы помогли оптимизировать процессы, улучшить эффективность операций и внедрить передовые решения в Вооружённых Силах.
Подчеркивается, что благодаря усилиям Кириллова
многие аспекты военного дела были усовершенствованы, что сделало его имя синонимом прогресса и новаторства в области обороны.
Ведомство также добавило, что Кириллов внёс значительный вклад в обеспечение безопасности Российской Федерации, развитие и повышение боеготовности войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых Сил Российской Федерации, создание современных образцов вооружения и военной техники, подготовку офицерских кадров войск.
Кроме того, он стал настоящим наставником для многих молодых специалистов, вдохновляя их на исследования и внедрение новых идей.
"Светлая память о талантливом военачальнике, верном сыне и патриоте России
генерал-лейтенанте Игоре Анатольевиче Кириллове навсегда сохранится в наших сердцах", - добавляется в сообщении.