https://ria.ru/20241218/kirillov-1989809480.html

Минобороны выразило соболезнования в связи с гибелью Кириллова

Минобороны выразило соболезнования в связи с гибелью Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024

Минобороны выразило соболезнования в связи с гибелью Кириллова

Минобороны РФ с глубоким прискорбием сообщает о трагической гибели начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, отметив, что он был выдающимся военачальником, ученым, РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T01:36:00+03:00

2024-12-18T01:36:00+03:00

2024-12-18T02:59:00+03:00

россия

войска рхбз

безопасность

игорь кириллов

взрыв на рязанском проспекте в москве

красная звезда

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Минобороны РФ с глубоким прискорбием сообщает о трагической гибели начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, отметив, что он был выдающимся военачальником, ученым, рационализатором, говорится в некрологе, текст которого публикует газета "Красная звезда"."Министерство обороны Российской Федерации с глубоким прискорбием сообщает, что 17 декабря 2024 года трагически погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых Сил Российской Федерации Герой Труда Российской Федерации генерал-лейтенант Кириллов Игорь Анатольевич", - говорится в сообщении.Минобороны отметило, что Игорь Анатольевич был известен не только как выдающийся военачальник, но и как учёный и рационализатор: его исследования и инновационные подходы помогли оптимизировать процессы, улучшить эффективность операций и внедрить передовые решения в Вооружённых Силах.Подчеркивается, что благодаря усилиям Кириллова многие аспекты военного дела были усовершенствованы, что сделало его имя синонимом прогресса и новаторства в области обороны.Ведомство также добавило, что Кириллов внёс значительный вклад в обеспечение безопасности Российской Федерации, развитие и повышение боеготовности войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых Сил Российской Федерации, создание современных образцов вооружения и военной техники, подготовку офицерских кадров войск.Кроме того, он стал настоящим наставником для многих молодых специалистов, вдохновляя их на исследования и внедрение новых идей."Светлая память о талантливом военачальнике, верном сыне и патриоте России генерал-лейтенанте Игоре Анатольевиче Кириллове навсегда сохранится в наших сердцах", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241217/zakharova-1989800131.html

https://ria.ru/20241217/zakharova-1989796233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, войска рхбз, безопасность, игорь кириллов, взрыв на рязанском проспекте в москве, красная звезда