В Киеве прогремел взрыв
В Киеве прогремел взрыв до объявления тревоги
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Киеве до объявления тревоги, у жителей украинской столицы наблюдаются перебои со светом и водой, также есть скачки напряжения, сообщает местное издание "Инсайдер" в Telegram-канале.
Во вторник, по данным данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучала тревога, позднее она была отменена.
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"В Киеве был взрыв до тревоги. Теперь у жителей перебои со светом и водой: есть скачки напряжения", - говорится в публикации издания.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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