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В Киеве прогремел взрыв - РИА Новости, 18.12.2024
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00:53 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/kiev-1989807435.html
В Киеве прогремел взрыв
В Киеве прогремел взрыв - РИА Новости, 18.12.2024
В Киеве прогремел взрыв
Взрыв прозвучал в Киеве до объявления тревоги, у жителей украинской столицы наблюдаются перебои со светом и водой, также есть скачки напряжения, сообщает... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T00:53:00+03:00
2024-12-18T00:53:00+03:00
в мире
киев
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Киеве до объявления тревоги, у жителей украинской столицы наблюдаются перебои со светом и водой, также есть скачки напряжения, сообщает местное издание "Инсайдер" в Telegram-канале. Во вторник, по данным данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучала тревога, позднее она была отменена. "В Киеве был взрыв до тревоги. Теперь у жителей перебои со светом и водой: есть скачки напряжения", - говорится в публикации издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241217/vzryvy-1989803117.html
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в мире, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел взрыв до объявления тревоги

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Киеве до объявления тревоги, у жителей украинской столицы наблюдаются перебои со светом и водой, также есть скачки напряжения, сообщает местное издание "Инсайдер" в Telegram-канале.
Во вторник, по данным данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучала тревога, позднее она была отменена.
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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"В Киеве был взрыв до тревоги. Теперь у жителей перебои со светом и водой: есть скачки напряжения", - говорится в публикации издания.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В миреКиевРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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