https://ria.ru/20241218/kiev-1989807435.html

В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел взрыв - РИА Новости, 18.12.2024

В Киеве прогремел взрыв

Взрыв прозвучал в Киеве до объявления тревоги, у жителей украинской столицы наблюдаются перебои со светом и водой, также есть скачки напряжения, сообщает... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T00:53:00+03:00

2024-12-18T00:53:00+03:00

2024-12-18T00:53:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Киеве до объявления тревоги, у жителей украинской столицы наблюдаются перебои со светом и водой, также есть скачки напряжения, сообщает местное издание "Инсайдер" в Telegram-канале. Во вторник, по данным данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучала тревога, позднее она была отменена. "В Киеве был взрыв до тревоги. Теперь у жителей перебои со светом и водой: есть скачки напряжения", - говорится в публикации издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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Дарья Буймова

в мире, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины