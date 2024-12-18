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В Госдуме предложили направлять киберспортсменов в новый род войск - РИА Новости, 18.12.2024
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11:39 18.12.2024 (обновлено: 11:59 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/kibersportsmeny-1989870465.html
В Госдуме предложили направлять киберспортсменов в новый род войск
В Госдуме предложили направлять киберспортсменов в новый род войск - РИА Новости, 18.12.2024
В Госдуме предложили направлять киберспортсменов в новый род войск
Киберспортсменов можно по достижении призывного возраста направлять на срочную службу в войска беспилотных систем, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T11:39:00+03:00
2024-12-18T11:59:00+03:00
безопасность
технологии
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Киберспортсменов можно по достижении призывного возраста направлять на срочную службу в войска беспилотных систем, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов предложил в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина сформировать Войска беспилотных систем. "В России есть огромное количество киберспортсменов, часть из которых можно было бы по достижении призывного возраста направлять на срочную службу именно в эти войска. Там ребята могли бы повысить уровень своего профессионализма, а войска в свою очередь – получить грамотных специалистов, владеющих современной цифровой техникой", - сказал Хамитов. Он также напомнил, что ранее высказывал инициативу о создании беспилотных войск, предложив создание таких войск как вариант альтернативной службы. По мнению Хамитова, у России имеются для этого все ресурсы, поэтому он "целиком и полностью" поддерживает решение о создании войск беспилотных систем. "Выступление министра не оставляет камня на камне от потуг западной пропаганды, постоянно вещающей о якобы кризисе в нашей оборонной отрасли. Мы видим, что армия снабжается всем необходимым, а масштабы продвижения и освобождения территорий не дают усомниться в успешном исходе СВО", - заключил парламентарий.
https://rsport.ria.ru/20241119/sanktsii-1984572754.html
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безопасность, технологии, россия, амир хамитов, андрей белоусов, владимир путин, госдума рф
Безопасность, Технологии, Россия, Амир Хамитов, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме предложили направлять киберспортсменов в новый род войск

Депутат Хамитов: киберспортсменов можно направлять в войска беспилотных систем

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКиберспортсмены играют в World of Tanks.
Киберспортсмены играют в World of Tanks. - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Киберспортсмены играют в World of Tanks.. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Киберспортсменов можно по достижении призывного возраста направлять на срочную службу в войска беспилотных систем, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").
Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов предложил в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина сформировать Войска беспилотных систем.
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"В России есть огромное количество киберспортсменов, часть из которых можно было бы по достижении призывного возраста направлять на срочную службу именно в эти войска. Там ребята могли бы повысить уровень своего профессионализма, а войска в свою очередь – получить грамотных специалистов, владеющих современной цифровой техникой", - сказал Хамитов.
Он также напомнил, что ранее высказывал инициативу о создании беспилотных войск, предложив создание таких войск как вариант альтернативной службы. По мнению Хамитова, у России имеются для этого все ресурсы, поэтому он "целиком и полностью" поддерживает решение о создании войск беспилотных систем.
"Выступление министра не оставляет камня на камне от потуг западной пропаганды, постоянно вещающей о якобы кризисе в нашей оборонной отрасли. Мы видим, что армия снабжается всем необходимым, а масштабы продвижения и освобождения территорий не дают усомниться в успешном исходе СВО", - заключил парламентарий.
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БезопасностьТехнологииРоссияАмир ХамитовАндрей БелоусовВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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