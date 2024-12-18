https://ria.ru/20241218/kharkov-1990003729.html

В окрестностях Харькова прогремел взрыв

В окрестностях Харькова прогремел взрыв - РИА Новости, 18.12.2024

В окрестностях Харькова прогремел взрыв

Взрыв прогремел в окрестностях Харькова на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T21:14:00+03:00

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2024-12-18T21:14:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в окрестностях Харькова на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в окрестностях Харькова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". На данный момент в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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