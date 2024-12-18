https://ria.ru/20241218/kharkov-1989883712.html

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 18.12.2024

В Харькове прогремел взрыв

Взрыв прогремел в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:28:00+03:00

2024-12-18T12:28:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога. "Сообщают о взрыве в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, харьков, харьковская область, вооруженные силы украины