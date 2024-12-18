В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв во время воздушной тревоги
© ДСНС УкраїниАвтомобиль пожарной службы Украины в Харькове
© ДСНС України
Автомобиль пожарной службы Украины в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога.
"Сообщают о взрыве в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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