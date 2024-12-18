Reuters: кандидат Трампа на пост спецпосланника по Украине посетит Киев
Reuters: кандидат на пост спецпосланника по Украине Келлог посетит Киев в январе
© AP Photo / Andrew HarnikКит Келлог
© AP Photo / Andrew Harnik
Кит Келлог. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Кандидат победившего на выборах президента в США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог посетит Киев и ряд европейских столиц в начале января, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Новый посланник победившего президента Дональда Трампа по Украине посетит Киев и ряд других европейских столиц в начале января, поскольку новая администрация пытается как можно скорее положить конец (конфликту)", - говорится в публикации.
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Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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