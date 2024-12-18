https://ria.ru/20241218/kellog-1989838969.html

Reuters: кандидат Трампа на пост спецпосланника по Украине посетит Киев

Reuters: кандидат Трампа на пост спецпосланника по Украине посетит Киев - РИА Новости, 18.12.2024

Reuters: кандидат Трампа на пост спецпосланника по Украине посетит Киев

Кандидат победившего на выборах президента в США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог посетит Киев и ряд европейских столиц в начале... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T09:48:00+03:00

2024-12-18T09:48:00+03:00

2024-12-18T09:58:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Кандидат победившего на выборах президента в США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог посетит Киев и ряд европейских столиц в начале января, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. "Новый посланник победившего президента Дональда Трампа по Украине посетит Киев и ряд других европейских столиц в начале января, поскольку новая администрация пытается как можно скорее положить конец (конфликту)", - говорится в публикации. По данным источников агентства, Келлог не планирует посещать Москву. Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241217/tramp-1989530861.html

https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986730694.html

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