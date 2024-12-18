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В Индиане впервые за 15 лет казнили человека - РИА Новости, 18.12.2024
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14:30 18.12.2024 (обновлено: 14:32 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/kazn-1989918222.html
В Индиане впервые за 15 лет казнили человека
В Индиане впервые за 15 лет казнили человека - РИА Новости, 18.12.2024
В Индиане впервые за 15 лет казнили человека
Власти американского штата Индиана впервые за 15 лет привели в исполнение смертный приговор, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T14:30:00+03:00
2024-12-18T14:32:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Власти американского штата Индиана впервые за 15 лет привели в исполнение смертный приговор, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс. "Житель Индианы, осужденный за убийство четырех человек, включая своего брата и жениха своей сестры, был казнен рано утром в среду, что стало первой казнью в штате за 15 лет", - пишет агентство. По данным Ассошиэйтед Пресс, смерть Джозефа Коркорана констатировали в 00.44 по местному времени в государственной тюрьме Индианы в Мичиган-Сити. Смертная казнь была проведена с использованием мощного седативного препарата пентобарбитал. В момент казни в соседней комнате находились четыре человека, включая адвоката, журналиста и двух членов семьи осужденного. Последняя казнь в Индиане состоялась в 2009 году. Проведение смертных приговоров было остановлено из-за дефицита препаратов для инъекций. В 2024 году власти штата объявили, что смогли получить препарат пентобарбитал для проведения казни. Однако его происхождение засекречено в соответствии с законодательством штата, напомнило агентство. Согласно Ассошиэйтед Пресс, исполнение приговора вызвало протесты правозащитников, религиозных организаций и активистов, выступающих против смертной казни. Противники казни заявляют, что Коркоран страдал тяжелой формой параноидальной шизофрении.
https://ria.ru/20241209/ssha-1988191828.html
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в мире, индиана, сша
В мире, Индиана, США
В Индиане впервые за 15 лет казнили человека

AP: власти Индианы впервые за 15 лет привели в исполнение смертный приговор

© AP Photo / Michael ConroyТюрьма в штате Индиана
Тюрьма в штате Индиана - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Michael Conroy
Тюрьма в штате Индиана. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Власти американского штата Индиана впервые за 15 лет привели в исполнение смертный приговор, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Житель Индианы, осужденный за убийство четырех человек, включая своего брата и жениха своей сестры, был казнен рано утром в среду, что стало первой казнью в штате за 15 лет", - пишет агентство.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
WP: Байдена призвали смягчить приговор всем осужденным на смертную казнь
9 декабря, 15:33
По данным Ассошиэйтед Пресс, смерть Джозефа Коркорана констатировали в 00.44 по местному времени в государственной тюрьме Индианы в Мичиган-Сити. Смертная казнь была проведена с использованием мощного седативного препарата пентобарбитал. В момент казни в соседней комнате находились четыре человека, включая адвоката, журналиста и двух членов семьи осужденного.
Последняя казнь в Индиане состоялась в 2009 году. Проведение смертных приговоров было остановлено из-за дефицита препаратов для инъекций. В 2024 году власти штата объявили, что смогли получить препарат пентобарбитал для проведения казни. Однако его происхождение засекречено в соответствии с законодательством штата, напомнило агентство.
Согласно Ассошиэйтед Пресс, исполнение приговора вызвало протесты правозащитников, религиозных организаций и активистов, выступающих против смертной казни. Противники казни заявляют, что Коркоран страдал тяжелой формой параноидальной шизофрении.
Акция протеста против запланированной казни с использованием азота в штате Алабама. 18 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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22 ноября, 14:12
 
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