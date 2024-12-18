https://ria.ru/20241218/kabel-1989929767.html

Президент Финляндии не считает Россию виновной в повреждении кабелей

Президент Финляндии не считает Россию виновной в повреждении кабелей - РИА Новости, 18.12.2024

Президент Финляндии не считает Россию виновной в повреждении кабелей

Президент Финляндии Александр Стубб не считает, что Россия может быть причастна к повреждению кабелей на дне Балтийского моря. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T15:28:00+03:00

2024-12-18T15:28:00+03:00

2024-12-18T15:28:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб не считает, что Россия может быть причастна к повреждению кабелей на дне Балтийского моря. "На основании той информации, которой я располагаю, довольно сложно согласиться с трактовкой произошедшего (согласно которой РФ якобы может быть причастна к повреждению кабелей - ред.)", - приводит общественный вещатель Yle слова Стубба. Финская компания-оператор Cinia Oy сообщила 18 ноября о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля C-Lion1 между Финляндией и Германией. Позднее литовские и шведские СМИ сообщили, что подводный коммуникационный кабель между Швецией и Литвой также был поврежден, шведские власти ведут расследование. Центральная криминальная полиция Финляндии расследует обрыв кабеля C-Lion1 как причинение вреда и вмешательство в работу коммуникаций. Прокуратура Швеции начала предварительное расследование повреждений, квалифицировав их как диверсию. Газета Financial Times сообщала, что Швеция изучает причастность китайского сухогруза Yi Peng 3 к разрыву кабелей в Балтийском море. Немецкое издание Bild утверждало, что капитаном китайского судна был гражданин РФ. Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что по версии европейских следователей, сухогруз Yi Peng 3 намеренно разорвал два критически важных кабеля передачи данных, дрейфуя на якоре по Балтийскому морю на протяжении более 185 километров. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что расследование инцидентов будет доведено до конца, а истерика в западных СМИ вокруг якобы российского и китайского следа в повреждении кабелей в Балтийском море уляжется.

https://ria.ru/20241203/kabel-1987024537.html

https://ria.ru/20241203/finlyandiya-1987104333.html

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в мире, технологии, россия, балтийское море, финляндия, мария захарова, bild