https://ria.ru/20241218/izrail-1989931700.html

ЦАХАЛ после перемирия систематически разрушает прибрежный город Ливана

ЦАХАЛ после перемирия систематически разрушает прибрежный город Ливана - РИА Новости, 18.12.2024

ЦАХАЛ после перемирия систематически разрушает прибрежный город Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) систематически разрушает прибрежный город Накура на юге Ливана, ущерб которому увеличился с 35% до 70% уже после вступления в силу РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T15:35:00+03:00

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2024-12-18T15:35:00+03:00

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БЕЙРУТ, 18 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) систематически разрушает прибрежный город Накура на юге Ливана, ущерб которому увеличился с 35% до 70% уже после вступления в силу перемирия с ливанским шиитским движением "Хезболлах", сообщил РИА Новости глава муниципалитета приграничного города Накура на юге Ливана Аббас Авада. Ранее ливанское национальное агентство NNA сообщило, что израильские военные, несмотря на действующий режим прекращения огня, взорвали ряд уцелевших после военного конфликта жилых домов в пограничном поселении Кфаркила на юге страны. "Израильская армия систематически уничтожает город, расположенный в трех километрах от границы. Степень разрушений можно оценить примерно в 70% с момента заключения перемирия между Израилем и "Хезболлах". Израильская армия задействовала свою технику с целью снести бульдозерами дома, магазины и гражданские объекты в попытке отомстить ливанцам", - сказал Авада. Собеседник агентства уточнил, что ущерб, нанесенный городу до начала перемирия, составлял не более 35%. Он выразил негодование "бездействием" миротворческого контингента ООН в Ливане (UNIFIL). "Международные силы UNIFIL и соответствующие (международные - ред.) органы по наблюдению за перемирием не осуществили никаких действий в ответ на систематический саботаж израильскими войсками инфраструктуры и гражданских объектов более чем в одном городе, в частности в Накуре, где расположен командный центр UNIFIL", - добавил Авада. В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Несмотря на достигнутые договоренности, израильская армия продолжает ежедневно нарушать условия соглашения, вторгаясь в воздушное пространство Ливана, нанося удары по отдельным целям на юге страны, проводя аэроразведку над крупными городами, включая Бейрут, и рейды в пограничных ливанских поселениях.

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https://ria.ru/20241202/livan-1986898904.html

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в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024