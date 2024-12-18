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В Иркутске сгорел двухэтажный дом - РИА Новости, 18.12.2024
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17:16 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/irkutsk-1989960341.html
В Иркутске сгорел двухэтажный дом
В Иркутске сгорел двухэтажный дом - РИА Новости, 18.12.2024
В Иркутске сгорел двухэтажный дом
В Иркутске сгорел деревянный двухэтажный дом, ведется проливка конструкций, сообщило ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T17:16:00+03:00
2024-12-18T17:16:00+03:00
происшествия
иркутск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 18 дек - РИА Новости. В Иркутске сгорел деревянный двухэтажный дом, ведется проливка конструкций, сообщило ГУМЧС России по региону. "Пожар в двухэтажном деревянном жилом доме произошёл сегодня на улице Рабочего штаба в Иркутске. Открытое горение на 260 квадратах ликвидировали 34 огнеборца и 10 единиц техники МЧС России. В настоящее время происходит разборка и проливка строительных конструкций", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы мэрии города, в доме, который был построен более 100 лет назад и признан аварийным, проживали 24 человека. "Предварительно, один из жителей пострадал, он госпитализирован, погибших нет", - говорится в сообщении. Город готов предоставить жильцам сгоревшего дома жилье из маневренного фонда.
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происшествия, иркутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Иркутске сгорел двухэтажный дом

МЧС: в Иркутске сгорел деревянный двухэтажный дом

© МЧС Иркутской области/TelegramПожар в двухэтажном деревянном жилом доме на улице Рабочего штаба в Иркутске
Пожар в двухэтажном деревянном жилом доме на улице Рабочего штаба в Иркутске - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© МЧС Иркутской области/Telegram
Пожар в двухэтажном деревянном жилом доме на улице Рабочего штаба в Иркутске
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ИРКУТСК, 18 дек - РИА Новости. В Иркутске сгорел деревянный двухэтажный дом, ведется проливка конструкций, сообщило ГУМЧС России по региону.
"Пожар в двухэтажном деревянном жилом доме произошёл сегодня на улице Рабочего штаба в Иркутске. Открытое горение на 260 квадратах ликвидировали 34 огнеборца и 10 единиц техники МЧС России. В настоящее время происходит разборка и проливка строительных конструкций", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы мэрии города, в доме, который был построен более 100 лет назад и признан аварийным, проживали 24 человека. "Предварительно, один из жителей пострадал, он госпитализирован, погибших нет", - говорится в сообщении.
Город готов предоставить жильцам сгоревшего дома жилье из маневренного фонда.
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ПроисшествияИркутскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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