https://ria.ru/20241218/irkutsk-1989960341.html

В Иркутске сгорел двухэтажный дом

В Иркутске сгорел двухэтажный дом - РИА Новости, 18.12.2024

В Иркутске сгорел двухэтажный дом

В Иркутске сгорел деревянный двухэтажный дом, ведется проливка конструкций, сообщило ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T17:16:00+03:00

2024-12-18T17:16:00+03:00

2024-12-18T17:16:00+03:00

происшествия

иркутск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 18 дек - РИА Новости. В Иркутске сгорел деревянный двухэтажный дом, ведется проливка конструкций, сообщило ГУМЧС России по региону. "Пожар в двухэтажном деревянном жилом доме произошёл сегодня на улице Рабочего штаба в Иркутске. Открытое горение на 260 квадратах ликвидировали 34 огнеборца и 10 единиц техники МЧС России. В настоящее время происходит разборка и проливка строительных конструкций", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы мэрии города, в доме, который был построен более 100 лет назад и признан аварийным, проживали 24 человека. "Предварительно, один из жителей пострадал, он госпитализирован, погибших нет", - говорится в сообщении. Город готов предоставить жильцам сгоревшего дома жилье из маневренного фонда.

https://ria.ru/20241215/dvizhenie-1989333910.html

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происшествия, иркутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)