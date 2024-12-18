https://ria.ru/20241218/infrastruktura-1989888770.html

Клепиков принял участие в заседании Совета законодателей РФ

Клепиков принял участие в заседании Совета законодателей РФ - РИА Новости, 18.12.2024

Клепиков принял участие в заседании Совета законодателей РФ

Члены Совета законодателей Российской Федерации обсудили модернизацию коммунальной инфраструктуры и развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:41:00+03:00

2024-12-18T12:41:00+03:00

2024-12-18T12:41:00+03:00

белгородская область

россия

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)

белгородская областная дума

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852476691_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_a4fba139c307844ea26e12323dc5b6d0.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Члены Совета законодателей Российской Федерации обсудили модернизацию коммунальной инфраструктуры и развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в субъектах РФ, сообщил в своем телеграм-канале председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков, который принял участие в заседании. "Действительно, ситуация в сфере обращения с ТКО во многих субъектах остается напряженной. Выстраивание четкой системы по сбору, сортировке, переработке и утилизации отходов - одна из ключевых задач региональной власти", - написал Клепиков. По его словам, приоритетной темой остается модернизация коммунальной инфраструктуры. Депутатские приемы граждан традиционно насыщены вопросами функционирования сферы ЖКХ, проблемы жизнеобеспечения зачастую вызывают нарекание. Первоочередная задача - законодательно урегулировать проблемы, выступающие социальным нервом граждан.

https://ria.ru/20241217/deputaty-1989625550.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума