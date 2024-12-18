https://ria.ru/20241218/infrastruktura-1989888770.html
Клепиков принял участие в заседании Совета законодателей РФ
Клепиков принял участие в заседании Совета законодателей РФ - РИА Новости, 18.12.2024
Клепиков принял участие в заседании Совета законодателей РФ
Члены Совета законодателей Российской Федерации обсудили модернизацию коммунальной инфраструктуры и развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T12:41:00+03:00
2024-12-18T12:41:00+03:00
2024-12-18T12:41:00+03:00
белгородская область
россия
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
белгородская областная дума
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Члены Совета законодателей Российской Федерации обсудили модернизацию коммунальной инфраструктуры и развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в субъектах РФ, сообщил в своем телеграм-канале председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков, который принял участие в заседании. "Действительно, ситуация в сфере обращения с ТКО во многих субъектах остается напряженной. Выстраивание четкой системы по сбору, сортировке, переработке и утилизации отходов - одна из ключевых задач региональной власти", - написал Клепиков. По его словам, приоритетной темой остается модернизация коммунальной инфраструктуры. Депутатские приемы граждан традиционно насыщены вопросами функционирования сферы ЖКХ, проблемы жизнеобеспечения зачастую вызывают нарекание. Первоочередная задача - законодательно урегулировать проблемы, выступающие социальным нервом граждан.
https://ria.ru/20241217/deputaty-1989625550.html
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россия, юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума
Белгородская область, Россия, Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы), Белгородская областная Дума
Клепиков принял участие в заседании Совета законодателей РФ
Члены Совета законодателей РФ обсудили модернизацию коммунальной инфраструктуры