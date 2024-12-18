https://ria.ru/20241218/honda-1989933441.html
Honda и Nissan рассматривают возможность слияния
Honda и Nissan рассматривают возможность слияния - РИА Новости, 18.12.2024
Honda и Nissan рассматривают возможность слияния
Японские автоконцерны Honda и Nissan рассматривают возможность слияния, но пока еще ничего не решено, заявил президент Honda Тосихиро Мибэ. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T15:44:00+03:00
2024-12-18T15:44:00+03:00
2024-12-18T15:44:00+03:00
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ТОКИО, 18 дек – РИА Новости. Японские автоконцерны Honda и Nissan рассматривают возможность слияния, но пока еще ничего не решено, заявил президент Honda Тосихиро Мибэ. "Мы рассматриваем (этот вопрос - ред.), в том числе и включая переговоры. А также ведем обсуждение и других возможностей, но пока еще ничего не решено", - сказал он в эфире телеканала NHK, отвечая на вопросы журналистов о переговорах о слиянии Honda и Nissan. Телеканал сообщил, что компании ведут переговоры о возможности слияния. По его данным, Honda и Nissan могут учредить компанию, которая будет владеть акциями обоих автостроителей. Если слияние будет осуществлено, новый автоконцерн станет третьим крупнейшим в мире. При этом NHK отмечает, что вопрос о том, войдет ли в новую структуру автопроизводитель Mitsubishi Motors, частью акций которого владеет Nissan, остается открытым. Также, по данным телеканала, каждая из трех автокомпаний заявила, что публикации в прессе не были ими инициированы, но признают, что "рассматриваются различные возможности, включая и то, что было опубликовано в СМИ по поводу переговоров о слиянии в будущем для объединения сильных сторон каждой компании, но в настоящее время ничего не решено". NHK подчеркивает, что слияние укрепило бы конкурентоспособность японских автоконцернов.
https://ria.ru/20240801/mitsubishi-1963402469.html
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экономика, авто, mitsubishi motors , в мире
Экономика, Авто, Mitsubishi Motors , В мире
Honda и Nissan рассматривают возможность слияния
Президент Honda Мибэ: компания рассматривает возможность слияния с Nissan
ТОКИО, 18 дек – РИА Новости. Японские автоконцерны Honda и Nissan рассматривают возможность слияния, но пока еще ничего не решено, заявил президент Honda Тосихиро Мибэ.
"Мы рассматриваем (этот вопрос - ред.), в том числе и включая переговоры. А также ведем обсуждение и других возможностей, но пока еще ничего не решено", - сказал он в эфире телеканала NHK, отвечая на вопросы журналистов о переговорах о слиянии Honda и Nissan.
Телеканал сообщил, что компании ведут переговоры о возможности слияния. По его данным, Honda и Nissan могут учредить компанию, которая будет владеть акциями обоих автостроителей. Если слияние будет осуществлено, новый автоконцерн станет третьим крупнейшим в мире.
При этом NHK отмечает, что вопрос о том, войдет ли в новую структуру автопроизводитель Mitsubishi Motors
, частью акций которого владеет Nissan, остается открытым.
Также, по данным телеканала, каждая из трех автокомпаний заявила, что публикации в прессе не были ими инициированы, но признают, что "рассматриваются различные возможности, включая и то, что было опубликовано в СМИ по поводу переговоров о слиянии в будущем для объединения сильных сторон каждой компании, но в настоящее время ничего не решено".
NHK подчеркивает, что слияние укрепило бы конкурентоспособность японских автоконцернов.