https://ria.ru/20241218/habarovsk-1989854956.html

Ярмарка "АмурФест. Зима" по нацпроекту стартует в Хабаровске

Ярмарка "АмурФест. Зима" по нацпроекту стартует в Хабаровске - РИА Новости, 18.12.2024

Ярмарка "АмурФест. Зима" по нацпроекту стартует в Хабаровске

Ярмарка "АмурФест. Зима" по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" стартует в Хабаровске в предстоящее воскресенье, продлится она вплоть до 12 января... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T10:54:00+03:00

2024-12-18T10:54:00+03:00

2024-12-18T12:54:00+03:00

хабаровск

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 18 дек - РИА Новости. Ярмарка "АмурФест. Зима" по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" стартует в Хабаровске в предстоящее воскресенье, продлится она вплоть до 12 января следующего года, сообщает правительство Хабаровского края. "Праздничная ярмарка "АмурФест. Зима" начнет работать на площади имени Ленина в Хабаровске 22 декабря. Традиционное мероприятие в зимнем сезоне пройдет в формате ярмарки от мастеров декоративно-прикладного творчества в рамках президентского нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Организует масштабное событие КНОТОК при поддержке министерства культуры и правительства Хабаровского края", - сообщается на сайте правительства региона. "АмурФест. Зима" продлится до 12 января, информируют власти региона. Для участия в ярмарке в этот раз было подано более 100 заявок. В ней будут участвовать 35 мастеров декоративно-прикладного искусства. Также свою продукцию представят местные предприниматели и Туристский информационный центр Хабаровского края. По данным минкультуры края, на ярмарке можно будет увидеть искусные плетеные на коклюшках кружева – традиционное русское рукоделие. Также на торговых рядах появятся авторские сувениры и мягкие игрушки ручной работы, в том числе в виде символа 2025 года – зеленой змеи. Еще можно будет приобрести национальные сувениры коренных народов Приамурья – нанайские тапочки, обереги, изделия из рыбьей кожи, одежду и украшения в этностиле. Помимо игрушек и изделий будут представлены различные аксессуары, новогодние елочные украшения, авторские картины, календари и открытки, украшения из натуральных камней и кожи, сумочки из акриловых бусин, сувениры из дерева, натуральная косметика и многое другое. "В этом году в сообществе ярмарки в соцсети "ВКонтакте" пройдет конкурс на лучшего мастера "АмурФеста". Гости ярмарки смогут не только приобрести оригинальные подарки своим родным и близким, но и согреться горячим чаем и перекусить. В одном из корнеров посетителей ежедневно будет радовать разнообразие гастрономических угощений, среди которых выпечка, блины, дальневосточные сэндвичи и пироги с рыбой, яблоки в карамели, горячий чай, какао и сбитень", - сообщает также краевое правительство. Отмечается, что в ходе ярмарки, 4 января 2025 года, в субботу, на площади пройдут новогодние творческие мастер-классы, где участники смогут научиться создавать новогодние украшения и подарки своими руками. В этот день также состоятся народные гулянья с активностями и конкурсами, включая перетягивание каната, "Стенка на стенку", "Рыбак" и играми для детей. А в воскресенье, 5 января, гостей фестиваля встретят сказочные персонажи, которые проведут большую праздничную викторину с подарками.

https://ria.ru/20240508/sportzal-1944717659.html

https://ria.ru/20241115/khabarovsk-1983976529.html

хабаровск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

хабаровск