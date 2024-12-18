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Два новых корпуса построит смоленское предприятие по выпуску стройизделий
Два новых корпуса построит смоленское предприятие по выпуску стройизделий - РИА Новости, 18.12.2024
Два новых корпуса построит смоленское предприятие по выпуску стройизделий
Компания по выпуску строительных материалов "Юнипроф" построит в Смоленском районе два новых корпуса, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T19:11:00+03:00
2024-12-18T19:11:00+03:00
2024-12-18T19:11:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Компания по выпуску строительных материалов "Юнипроф" построит в Смоленском районе два новых корпуса, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Юнипроф" в Смоленском районе – одно из ведущих российских предприятий по выпуску строительных изделий – работает над увеличением своих производственных мощностей. Для этого компания при содействии правительства области построит два новых корпуса общей площадью более 16 тысяч квадратных метров, где расположатся новые линии изготовления продукции и склады", - написал Анохин. На текущем этапе инвестор уже завершил возведение одного производственно-складского корпуса и ведет строительство другого, который будет введен в эксплуатацию в 2025 году. В реализацию проекта компания в общей сложности вложит более 750 миллионов рублей. Благодаря этому объем выпуска продукции на предприятии увеличится на 30%. "Правительство области продолжит оказывать содействие компании для успешной реализации проекта по расширению производственных мощностей", - резюмировал губернатор.
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смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Два новых корпуса построит смоленское предприятие по выпуску стройизделий
Губернатор Анохин: смоленское предприятие "Юнипроф" построит два новых корпуса