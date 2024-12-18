Рейтинг@Mail.ru
Два новых корпуса построит смоленское предприятие по выпуску стройизделий - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
19:11 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/gubernatoranokhin-1989986619.html
Два новых корпуса построит смоленское предприятие по выпуску стройизделий
Два новых корпуса построит смоленское предприятие по выпуску стройизделий - РИА Новости, 18.12.2024
Два новых корпуса построит смоленское предприятие по выпуску стройизделий
Компания по выпуску строительных материалов "Юнипроф" построит в Смоленском районе два новых корпуса, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T19:11:00+03:00
2024-12-18T19:11:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982393252_0:134:3033:1840_1920x0_80_0_0_34219a0a4e9c3a2f6068d5a67550598b.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Компания по выпуску строительных материалов "Юнипроф" построит в Смоленском районе два новых корпуса, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Юнипроф" в Смоленском районе – одно из ведущих российских предприятий по выпуску строительных изделий – работает над увеличением своих производственных мощностей. Для этого компания при содействии правительства области построит два новых корпуса общей площадью более 16 тысяч квадратных метров, где расположатся новые линии изготовления продукции и склады", - написал Анохин. На текущем этапе инвестор уже завершил возведение одного производственно-складского корпуса и ведет строительство другого, который будет введен в эксплуатацию в 2025 году. В реализацию проекта компания в общей сложности вложит более 750 миллионов рублей. Благодаря этому объем выпуска продукции на предприятии увеличится на 30%. "Правительство области продолжит оказывать содействие компании для успешной реализации проекта по расширению производственных мощностей", - резюмировал губернатор.
https://ria.ru/20241218/anokhin-1989911994.html
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982393252_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_7a07022bdce06ebccc064b7681d593c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Два новых корпуса построит смоленское предприятие по выпуску стройизделий

Губернатор Анохин: смоленское предприятие "Юнипроф" построит два новых корпуса

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Компания по выпуску строительных материалов "Юнипроф" построит в Смоленском районе два новых корпуса, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.
"Юнипроф" в Смоленском районе – одно из ведущих российских предприятий по выпуску строительных изделий – работает над увеличением своих производственных мощностей. Для этого компания при содействии правительства области построит два новых корпуса общей площадью более 16 тысяч квадратных метров, где расположатся новые линии изготовления продукции и склады", - написал Анохин.
На текущем этапе инвестор уже завершил возведение одного производственно-складского корпуса и ведет строительство другого, который будет введен в эксплуатацию в 2025 году. В реализацию проекта компания в общей сложности вложит более 750 миллионов рублей. Благодаря этому объем выпуска продукции на предприятии увеличится на 30%.
"Правительство области продолжит оказывать содействие компании для успешной реализации проекта по расширению производственных мощностей", - резюмировал губернатор.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Почти 100 вылетов совершила санитарная авиация в Смоленской области
Вчера, 14:08
 
Смоленская областьСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала