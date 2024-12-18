https://ria.ru/20241218/gubernatoranokhin-1989986619.html

Два новых корпуса построит смоленское предприятие по выпуску стройизделий

Два новых корпуса построит смоленское предприятие по выпуску стройизделий - РИА Новости, 18.12.2024

Два новых корпуса построит смоленское предприятие по выпуску стройизделий

Компания по выпуску строительных материалов "Юнипроф" построит в Смоленском районе два новых корпуса, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T19:11:00+03:00

2024-12-18T19:11:00+03:00

2024-12-18T19:11:00+03:00

смоленская область

смоленская область

василий анохин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982393252_0:134:3033:1840_1920x0_80_0_0_34219a0a4e9c3a2f6068d5a67550598b.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Компания по выпуску строительных материалов "Юнипроф" построит в Смоленском районе два новых корпуса, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Юнипроф" в Смоленском районе – одно из ведущих российских предприятий по выпуску строительных изделий – работает над увеличением своих производственных мощностей. Для этого компания при содействии правительства области построит два новых корпуса общей площадью более 16 тысяч квадратных метров, где расположатся новые линии изготовления продукции и склады", - написал Анохин. На текущем этапе инвестор уже завершил возведение одного производственно-складского корпуса и ведет строительство другого, который будет введен в эксплуатацию в 2025 году. В реализацию проекта компания в общей сложности вложит более 750 миллионов рублей. Благодаря этому объем выпуска продукции на предприятии увеличится на 30%. "Правительство области продолжит оказывать содействие компании для успешной реализации проекта по расширению производственных мощностей", - резюмировал губернатор.

https://ria.ru/20241218/anokhin-1989911994.html

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

смоленская область, василий анохин