https://ria.ru/20241218/gruziya-1989995554.html

Россия не вмешивалась в события в Грузии, заявил Песков

Россия не вмешивалась в события в Грузии, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2024

Россия не вмешивалась в события в Грузии, заявил Песков

Россия не вмешивалась и не планирует вмешиваться в события в Грузии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T20:22:00+03:00

2024-12-18T20:22:00+03:00

2024-12-18T20:41:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия не вмешивалась и не планирует вмешиваться в события в Грузии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Они (взаимоотношения - ред.) никак не выстраиваются. Вы знаете, что мы никак не вмешивались, не вмешиваемся и не имеем в виду как-то вмешиваться в события в Грузии", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, как выстраиваются взаимоотношения РФ и Грузии и как Москва относится к последним событиям в Тбилиси.

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html

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в мире, россия, грузия, москва, дмитрий песков