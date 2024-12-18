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Россия не вмешивалась в события в Грузии, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2024
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20:22 18.12.2024 (обновлено: 20:41 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/gruziya-1989995554.html
Россия не вмешивалась в события в Грузии, заявил Песков
Россия не вмешивалась в события в Грузии, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2024
Россия не вмешивалась в события в Грузии, заявил Песков
Россия не вмешивалась и не планирует вмешиваться в события в Грузии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T20:22:00+03:00
2024-12-18T20:41:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия не вмешивалась и не планирует вмешиваться в события в Грузии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Они (взаимоотношения - ред.) никак не выстраиваются. Вы знаете, что мы никак не вмешивались, не вмешиваемся и не имеем в виду как-то вмешиваться в события в Грузии", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, как выстраиваются взаимоотношения РФ и Грузии и как Москва относится к последним событиям в Тбилиси.
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html
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в мире, россия, грузия, москва, дмитрий песков
В мире, Россия, Грузия, Москва, Дмитрий Песков
Россия не вмешивалась в события в Грузии, заявил Песков

Песков: РФ не вмешивалась и не будет вмешиваться в события в Грузии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия не вмешивалась и не планирует вмешиваться в события в Грузии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они (взаимоотношения - ред.) никак не выстраиваются. Вы знаете, что мы никак не вмешивались, не вмешиваемся и не имеем в виду как-то вмешиваться в события в Грузии", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, как выстраиваются взаимоотношения РФ и Грузии и как Москва относится к последним событиям в Тбилиси.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Лишь бы не было войны: соседи России удивили всех
28 октября, 08:00
 
В миреРоссияГрузияМоскваДмитрий Песков
 
 
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