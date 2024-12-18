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В Кремле прокомментировали действия ЕС в отношении Грузии - РИА Новости, 18.12.2024
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20:18 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/gruziya-1989994898.html
В Кремле прокомментировали действия ЕС в отношении Грузии
В Кремле прокомментировали действия ЕС в отношении Грузии - РИА Новости, 18.12.2024
В Кремле прокомментировали действия ЕС в отношении Грузии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия ЕС совершенно неприкрытым вмешательством в грузинские дела и беспардонным давлением на власти... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T20:18:00+03:00
2024-12-18T20:18:00+03:00
грузия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия ЕС совершенно неприкрытым вмешательством в грузинские дела и беспардонным давлением на власти страны. "Мы с удивлением наблюдаем совершенно неприкрытое вмешательство в грузинские дела со стороны европейцев и попытки оказания совершенно беспардонного давления на грузинские власти. Это, конечно, уже зашкаливает", - отметил Песков в интервью "России 24", комментируя президентские выборы в Грузии. Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва не вмешивалась и не планирует вмешиваться в события в Грузии.
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грузия, россия, москва, дмитрий песков, евросоюз, в мире
Грузия, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Евросоюз, В мире
В Кремле прокомментировали действия ЕС в отношении Грузии

Песков назвал действия ЕС неприкрытым вмешательством в дела Грузии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Дмитрий Песков
 Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия ЕС совершенно неприкрытым вмешательством в грузинские дела и беспардонным давлением на власти страны.
"Мы с удивлением наблюдаем совершенно неприкрытое вмешательство в грузинские дела со стороны европейцев и попытки оказания совершенно беспардонного давления на грузинские власти. Это, конечно, уже зашкаливает", - отметил Песков в интервью "России 24", комментируя президентские выборы в Грузии.
Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва не вмешивалась и не планирует вмешиваться в события в Грузии.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
В Кремле выразили обеспокоенность ультиматумами Запада властям Грузии
29 октября, 12:36
 
ГрузияРоссияМоскваДмитрий ПесковЕвросоюзВ мире
 
 
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