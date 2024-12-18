https://ria.ru/20241218/gruziya-1989994898.html

В Кремле прокомментировали действия ЕС в отношении Грузии

В Кремле прокомментировали действия ЕС в отношении Грузии - РИА Новости, 18.12.2024

В Кремле прокомментировали действия ЕС в отношении Грузии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия ЕС совершенно неприкрытым вмешательством в грузинские дела и беспардонным давлением на власти... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T20:18:00+03:00

2024-12-18T20:18:00+03:00

2024-12-18T20:18:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия ЕС совершенно неприкрытым вмешательством в грузинские дела и беспардонным давлением на власти страны. "Мы с удивлением наблюдаем совершенно неприкрытое вмешательство в грузинские дела со стороны европейцев и попытки оказания совершенно беспардонного давления на грузинские власти. Это, конечно, уже зашкаливает", - отметил Песков в интервью "России 24", комментируя президентские выборы в Грузии. Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва не вмешивалась и не планирует вмешиваться в события в Грузии.

https://ria.ru/20241029/peskov-1980670789.html

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грузия, россия, москва, дмитрий песков, евросоюз, в мире