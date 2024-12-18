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"Опять уши Макрона торчат". Алиев прокомментировал беспорядки в Грузии - РИА Новости, 18.12.2024
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10:49 18.12.2024 (обновлено: 11:53 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/gruziya-1989854161.html
"Опять уши Макрона торчат". Алиев прокомментировал беспорядки в Грузии
"Опять уши Макрона торчат". Алиев прокомментировал беспорядки в Грузии - РИА Новости, 18.12.2024
"Опять уши Макрона торчат". Алиев прокомментировал беспорядки в Грузии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости, говоря о беспорядках в Грузии, заявил, что даже в эти события вмешивался президент Франции... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:49:00+03:00
2024-12-18T11:53:00+03:00
в мире
грузия
эммануэль макрон
ильхам алиев
франция
протесты в грузии — 2024
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БАКУ, 18 дек — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости, говоря о беспорядках в Грузии, заявил, что даже в эти события вмешивался президент Франции Эммануэль Макрон."Хорошо, что сейчас ситуация (в Грузии. — Прим. ред.) уже идет в сторону стабильности. И опять, видите, уши Макрона торчат. Не сидится человеку в своей стране, ему обязательно надо и в Грузию залезть", — сказал Алиев.Он подчеркнул, что Грузия — важнейший партнер и близкий друг Азербайджана, поэтому дестабилизация ситуации там одинаково вредна для обеих стран.Очередная серия акций протеста началась в Грузии в конце ноября после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе отложил вопрос начала переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.Оппозицию поддерживает президент и бывшая гражданка Франции Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекают 16 декабря. Она уже заявила, что не признает итоги парламентских и президентских выборов и не покинет резиденцию в предписанные законом сроки. Как заявила РИА Новости грузинская правозащитница, руководитель НПО "Бывшие политзаключенные за права человека" Нана Какабадзе, протесты в стране профинансировал через неправительственные организации Запад, который заинтересован в смене власти в стране и открытии второго фронта против России.
https://ria.ru/20241215/gruziya-1989240329.html
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"Опять уши Макрона торчат". Алиев о беспорядках в Грузии
Так президент Азербайджана охарактеризовал беспорядки в Грузии. Алиев отметил, что в Грузии тысячи неправительственных организаций, которые финансируются с Запада.
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в мире, грузия, эммануэль макрон, ильхам алиев, франция, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Эммануэль Макрон, Ильхам Алиев, Франция, Протесты в Грузии — 2024
"Опять уши Макрона торчат". Алиев прокомментировал беспорядки в Грузии

Алиев заподозрил Макрона в причастности к беспорядкам в Грузии

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БАКУ, 18 дек — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости, говоря о беспорядках в Грузии, заявил, что даже в эти события вмешивался президент Франции Эммануэль Макрон.
"Хорошо, что сейчас ситуация (в Грузии. — Прим. ред.) уже идет в сторону стабильности. И опять, видите, уши Макрона торчат. Не сидится человеку в своей стране, ему обязательно надо и в Грузию залезть", — сказал Алиев.
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Он подчеркнул, что Грузия — важнейший партнер и близкий друг Азербайджана, поэтому дестабилизация ситуации там одинаково вредна для обеих стран.
Очередная серия акций протеста началась в Грузии в конце ноября после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе отложил вопрос начала переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.
Оппозицию поддерживает президент и бывшая гражданка Франции Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекают 16 декабря. Она уже заявила, что не признает итоги парламентских и президентских выборов и не покинет резиденцию в предписанные законом сроки.
Как заявила РИА Новости грузинская правозащитница, руководитель НПО "Бывшие политзаключенные за права человека" Нана Какабадзе, протесты в стране профинансировал через неправительственные организации Запад, который заинтересован в смене власти в стране и открытии второго фронта против России.
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В миреГрузияЭммануэль МакронИльхам АлиевФранцияПротесты в Грузии — 2024
 
 
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