https://ria.ru/20241218/gruziya-1989854161.html

"Опять уши Макрона торчат". Алиев прокомментировал беспорядки в Грузии

"Опять уши Макрона торчат". Алиев прокомментировал беспорядки в Грузии - РИА Новости, 18.12.2024

"Опять уши Макрона торчат". Алиев прокомментировал беспорядки в Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости, говоря о беспорядках в Грузии, заявил, что даже в эти события вмешивался президент Франции... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T10:49:00+03:00

2024-12-18T10:49:00+03:00

2024-12-18T11:53:00+03:00

в мире

грузия

эммануэль макрон

ильхам алиев

франция

протесты в грузии — 2024

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БАКУ, 18 дек — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости, говоря о беспорядках в Грузии, заявил, что даже в эти события вмешивался президент Франции Эммануэль Макрон."Хорошо, что сейчас ситуация (в Грузии. — Прим. ред.) уже идет в сторону стабильности. И опять, видите, уши Макрона торчат. Не сидится человеку в своей стране, ему обязательно надо и в Грузию залезть", — сказал Алиев.Он подчеркнул, что Грузия — важнейший партнер и близкий друг Азербайджана, поэтому дестабилизация ситуации там одинаково вредна для обеих стран.Очередная серия акций протеста началась в Грузии в конце ноября после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе отложил вопрос начала переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.Оппозицию поддерживает президент и бывшая гражданка Франции Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекают 16 декабря. Она уже заявила, что не признает итоги парламентских и президентских выборов и не покинет резиденцию в предписанные законом сроки. Как заявила РИА Новости грузинская правозащитница, руководитель НПО "Бывшие политзаключенные за права человека" Нана Какабадзе, протесты в стране профинансировал через неправительственные организации Запад, который заинтересован в смене власти в стране и открытии второго фронта против России.

https://ria.ru/20241215/gruziya-1989240329.html

https://ria.ru/20241130/gruziya-1986532194.html

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"Опять уши Макрона торчат". Алиев о беспорядках в Грузии Так президент Азербайджана охарактеризовал беспорядки в Грузии. Алиев отметил, что в Грузии тысячи неправительственных организаций, которые финансируются с Запада. 2024-12-18T10:49 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, грузия, эммануэль макрон, ильхам алиев, франция, протесты в грузии — 2024