https://ria.ru/20241218/gretsija-1989823132.html

Греция возобновила покупку СПГ у России после перерыва на полгода

Греция возобновила покупку СПГ у России после перерыва на полгода - РИА Новости, 18.12.2024

Греция возобновила покупку СПГ у России после перерыва на полгода

Греция в октябре приобрела у России сжиженный природный газ (СПГ) впервые с марта 2024 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T06:23:00+03:00

2024-12-18T06:23:00+03:00

2024-12-18T06:24:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Греция в октябре приобрела у России сжиженный природный газ (СПГ) впервые с марта 2024 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Греция прекратила регулярные закупки этого топлива у России в апреле 2024 года. В октябре импорт возобновился - его стоимость составила 27,3 миллиона евро, что вдвое меньше показателя за аналогичный период прошлого года. В то же время закупки трубопроводного газа не прекращались, а в октябре они выросли в годовом выражении в 2,3 раза и составили 149,6 миллиона евро. С начала года греческий импорт составил 1,2 миллиарда евро, столько же было и в январе-октябре прошлого года. В результате всего за десять месяцев этого года Греция приобрела у России газа на 1,3 миллиарда евро, что на 10% меньше прошлогодних закупок.

https://ria.ru/20241202/spg-1986882986.html

https://ria.ru/20240917/spg-1973091673.html

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, греция, россия, евростат