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Греция возобновила покупку СПГ у России после перерыва на полгода - РИА Новости, 18.12.2024
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06:23 18.12.2024 (обновлено: 06:24 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/gretsija-1989823132.html
Греция возобновила покупку СПГ у России после перерыва на полгода
Греция возобновила покупку СПГ у России после перерыва на полгода - РИА Новости, 18.12.2024
Греция возобновила покупку СПГ у России после перерыва на полгода
Греция в октябре приобрела у России сжиженный природный газ (СПГ) впервые с марта 2024 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T06:23:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Греция в октябре приобрела у России сжиженный природный газ (СПГ) впервые с марта 2024 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Греция прекратила регулярные закупки этого топлива у России в апреле 2024 года. В октябре импорт возобновился - его стоимость составила 27,3 миллиона евро, что вдвое меньше показателя за аналогичный период прошлого года. В то же время закупки трубопроводного газа не прекращались, а в октябре они выросли в годовом выражении в 2,3 раза и составили 149,6 миллиона евро. С начала года греческий импорт составил 1,2 миллиарда евро, столько же было и в январе-октябре прошлого года. В результате всего за десять месяцев этого года Греция приобрела у России газа на 1,3 миллиарда евро, что на 10% меньше прошлогодних закупок.
https://ria.ru/20241202/spg-1986882986.html
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экономика, греция, россия, евростат
Экономика, Греция, Россия, Евростат
Греция возобновила покупку СПГ у России после перерыва на полгода

Греция впервые с марта 2024 года приобрела у России СПГ

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз "Grand Elena" у причала завода по производству СПГ в п. Пригородное
Танкер-газовоз Grand Elena у причала завода по производству СПГ в п. Пригородное - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Танкер-газовоз "Grand Elena" у причала завода по производству СПГ в п. Пригородное. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Греция в октябре приобрела у России сжиженный природный газ (СПГ) впервые с марта 2024 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Греция прекратила регулярные закупки этого топлива у России в апреле 2024 года. В октябре импорт возобновился - его стоимость составила 27,3 миллиона евро, что вдвое меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
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В то же время закупки трубопроводного газа не прекращались, а в октябре они выросли в годовом выражении в 2,3 раза и составили 149,6 миллиона евро. С начала года греческий импорт составил 1,2 миллиарда евро, столько же было и в январе-октябре прошлого года.
В результате всего за десять месяцев этого года Греция приобрела у России газа на 1,3 миллиарда евро, что на 10% меньше прошлогодних закупок.
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