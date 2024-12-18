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В Госдуме осудили страны, не поддержавшие резолюцию России против нацизма - РИА Новости, 18.12.2024
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15:09 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/gosduma-1989926839.html
В Госдуме осудили страны, не поддержавшие резолюцию России против нацизма
В Госдуме осудили страны, не поддержавшие резолюцию России против нацизма - РИА Новости, 18.12.2024
В Госдуме осудили страны, не поддержавшие резолюцию России против нацизма
Список стран, которые не поддержали резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, можно назвать перекличкой современных последователей этой идеологии, заявил РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T15:09:00+03:00
2024-12-18T15:09:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Список стран, которые не поддержали резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, можно назвать перекличкой современных последователей этой идеологии, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"). Ранее США, Германия, Канада, Италия, Япония и Украина оказались в числе 53 стран, проголосовавших в Генассамблее ООН против резолюции России о борьбе с героизацией нацизма. Несмотря на это, документ был принят, за него проголосовали 119 стран, еще 10 воздержались. "Список стран, которые не поддержали резолюцию ООН против героизации нацизма, - это перекличка тех, кого можно назвать современными последователями самой кровавой и людоедской идеологии в мире", - сказал Толмачев. Депутат отметил, что часть этих государств были родиной нацизма и фашизма, по его мнению, они до сих пор не могут смириться со своими поражениями. "Поддержать резолюцию для них значит снова признаться в преступлениях их прадедов, дедов и отцов. Комплекс неполноценности на государственном уровне не даёт взглянуть правде в глаза, найти в себе силы и мужество принять истину", - считает парламентарий. Толмачев подчеркнул, что кое-кто высказался против резолюции ООН, поскольку сознательно взращивает неонацизм у себя в стране, чтобы использовать в дальнейшем в своих целях. "Владимир Путин прав: неонацизм на Западе поднимает голову, и вот тому очередное доказательство на мировом уровне", - заключил он.
https://ria.ru/20241218/natsizm-1989879258.html
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в мире, россия, сша, германия, владимир путин, оон, госдума рф, единая россия
В мире, Россия, США, Германия, Владимир Путин, ООН, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме осудили страны, не поддержавшие резолюцию России против нацизма

Депутат ГД Толмачев осудил страны, не поддержавшие резолюцию РФ против нацизма

© Мария ДевахинаЗдание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Мария Девахина
Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Список стран, которые не поддержали резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, можно назвать перекличкой современных последователей этой идеологии, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия").
Ранее США, Германия, Канада, Италия, Япония и Украина оказались в числе 53 стран, проголосовавших в Генассамблее ООН против резолюции России о борьбе с героизацией нацизма. Несмотря на это, документ был принят, за него проголосовали 119 стран, еще 10 воздержались.
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"Список стран, которые не поддержали резолюцию ООН против героизации нацизма, - это перекличка тех, кого можно назвать современными последователями самой кровавой и людоедской идеологии в мире", - сказал Толмачев.
Депутат отметил, что часть этих государств были родиной нацизма и фашизма, по его мнению, они до сих пор не могут смириться со своими поражениями.
"Поддержать резолюцию для них значит снова признаться в преступлениях их прадедов, дедов и отцов. Комплекс неполноценности на государственном уровне не даёт взглянуть правде в глаза, найти в себе силы и мужество принять истину", - считает парламентарий.
Толмачев подчеркнул, что кое-кто высказался против резолюции ООН, поскольку сознательно взращивает неонацизм у себя в стране, чтобы использовать в дальнейшем в своих целях.
"Владимир Путин прав: неонацизм на Западе поднимает голову, и вот тому очередное доказательство на мировом уровне", - заключил он.
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