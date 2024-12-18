https://ria.ru/20241218/gosduma-1989897222.html
Госдума завершила осеннюю сессию
Госдума завершила осеннюю сессию - РИА Новости, 18.12.2024
Госдума завершила осеннюю сессию
Госдума в среду провела финальное заседание осенней сессии, в конце заседания об итогах сессии рассказал председатель ГД Вячеслав Володин, после чего в зале... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T13:13:00+03:00
2024-12-18T13:13:00+03:00
2024-12-18T13:13:00+03:00
политика
вячеслав володин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Госдума в среду провела финальное заседание осенней сессии, в конце заседания об итогах сессии рассказал председатель ГД Вячеслав Володин, после чего в зале заиграл гимн России, передает корреспондент РИА Новости. О закрытии осенней сессии палаты объявил Володин. В рамках заключительного заседания сессии Дума рассмотрела ряд законопроектов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, вячеслав володин, госдума рф, россия
Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
Госдума завершила осеннюю сессию
Госдума провела финальное заседание осенней сессии
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Госдума в среду провела финальное заседание осенней сессии, в конце заседания об итогах сессии рассказал председатель ГД Вячеслав Володин, после чего в зале заиграл гимн России, передает корреспондент РИА Новости.
О закрытии осенней сессии палаты объявил Володин.
В рамках заключительного заседания сессии Дума рассмотрела ряд законопроектов.