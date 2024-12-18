https://ria.ru/20241218/gosduma-1989897222.html

Госдума завершила осеннюю сессию

Госдума завершила осеннюю сессию - РИА Новости, 18.12.2024

Госдума завершила осеннюю сессию

Госдума в среду провела финальное заседание осенней сессии, в конце заседания об итогах сессии рассказал председатель ГД Вячеслав Володин, после чего в зале... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T13:13:00+03:00

2024-12-18T13:13:00+03:00

2024-12-18T13:13:00+03:00

политика

вячеслав володин

госдума рф

россия

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Госдума в среду провела финальное заседание осенней сессии, в конце заседания об итогах сессии рассказал председатель ГД Вячеслав Володин, после чего в зале заиграл гимн России, передает корреспондент РИА Новости. О закрытии осенней сессии палаты объявил Володин. В рамках заключительного заседания сессии Дума рассмотрела ряд законопроектов.

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, вячеслав володин, госдума рф, россия