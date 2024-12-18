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В Госдуме назвали причастность Киева к убийству Кириллова очевидной - РИА Новости, 18.12.2024
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09:21 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/gosduma-1989835697.html
В Госдуме назвали причастность Киева к убийству Кириллова очевидной
В Госдуме назвали причастность Киева к убийству Кириллова очевидной - РИА Новости, 18.12.2024
В Госдуме назвали причастность Киева к убийству Кириллова очевидной
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал очевидной причастность киевского режима к убийству начальника войск... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T09:21:00+03:00
2024-12-18T09:21:00+03:00
киев
россия
москва
дмитрий белик
игорь кириллов
владимир зеленский
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на рязанском проспекте в москве
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал очевидной причастность киевского режима к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. По его словам, замысел террористов был посеять страх и вызвать панические настроения у населения. Ранее газета New York Times сообщила, что ответственность за теракт в Москве, в результате которого погиб Кириллов, взяли на себя украинские спецслужбы. "Причастность Киева к убийству высокопоставленного офицера ВС РФ очевидна. По их задумке этот теракт должен был посеять страх у нашего народа, чтоб ходили и оглядывались в страхе, вызвать панические настроения у людей. Но все это от невежества в знании нашей истории, ведь мы видали и нашествия, и теракты, и запугивания, но Россия всех этих "храбрецов" перемолола на удобрения для почвы", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, совершая данный теракт, Киев также преследовал цель вселить веру в победу и дать "второе дыхание потрёпанным в боях украинским войскам", а также послать сигнал западному лобби Владимира Зеленского, что их диверсанты еще "дерзко действуют в тылу", а значит украинский военный конфликт нужно и дальше финансировать. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли Кириллов и его помощник.
https://ria.ru/20241218/zaderzhanie-1989834947.html
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киев, россия, москва, дмитрий белик, игорь кириллов, владимир зеленский, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия
Киев, Россия, Москва, Дмитрий Белик, Игорь Кириллов, Владимир Зеленский, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Происшествия
В Госдуме назвали причастность Киева к убийству Кириллова очевидной

Депутат ГД Белик назвал причастность Киева к убийству Кириллова очевидной

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал очевидной причастность киевского режима к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
По его словам, замысел террористов был посеять страх и вызвать панические настроения у населения.
Сотрудники Следственного комитета на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве Кириллова, пишут СМИ
Вчера, 09:16
Ранее газета New York Times сообщила, что ответственность за теракт в Москве, в результате которого погиб Кириллов, взяли на себя украинские спецслужбы.
"Причастность Киева к убийству высокопоставленного офицера ВС РФ очевидна. По их задумке этот теракт должен был посеять страх у нашего народа, чтоб ходили и оглядывались в страхе, вызвать панические настроения у людей. Но все это от невежества в знании нашей истории, ведь мы видали и нашествия, и теракты, и запугивания, но Россия всех этих "храбрецов" перемолола на удобрения для почвы", - сказал Белик РИА Новости.
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Нарвались: табу на уничтожение киевской верхушки снято
Вчера, 08:00
По его словам, совершая данный теракт, Киев также преследовал цель вселить веру в победу и дать "второе дыхание потрёпанным в боях украинским войскам", а также послать сигнал западному лобби Владимира Зеленского, что их диверсанты еще "дерзко действуют в тылу", а значит украинский военный конфликт нужно и дальше финансировать.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли Кириллов и его помощник.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
МИД прокомментировал убийство генерала Кириллова
17 декабря, 21:12
 
КиевРоссияМоскваДмитрий БеликИгорь КирилловВладимир ЗеленскийСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв на Рязанском проспекте в МосквеПроисшествия
 
 
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