https://ria.ru/20241218/gosduma-1989835697.html

В Госдуме назвали причастность Киева к убийству Кириллова очевидной

В Госдуме назвали причастность Киева к убийству Кириллова очевидной - РИА Новости, 18.12.2024

В Госдуме назвали причастность Киева к убийству Кириллова очевидной

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал очевидной причастность киевского режима к убийству начальника войск... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T09:21:00+03:00

2024-12-18T09:21:00+03:00

2024-12-18T09:21:00+03:00

киев

россия

москва

дмитрий белик

игорь кириллов

владимир зеленский

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв на рязанском проспекте в москве

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал очевидной причастность киевского режима к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. По его словам, замысел террористов был посеять страх и вызвать панические настроения у населения. Ранее газета New York Times сообщила, что ответственность за теракт в Москве, в результате которого погиб Кириллов, взяли на себя украинские спецслужбы. "Причастность Киева к убийству высокопоставленного офицера ВС РФ очевидна. По их задумке этот теракт должен был посеять страх у нашего народа, чтоб ходили и оглядывались в страхе, вызвать панические настроения у людей. Но все это от невежества в знании нашей истории, ведь мы видали и нашествия, и теракты, и запугивания, но Россия всех этих "храбрецов" перемолола на удобрения для почвы", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, совершая данный теракт, Киев также преследовал цель вселить веру в победу и дать "второе дыхание потрёпанным в боях украинским войскам", а также послать сигнал западному лобби Владимира Зеленского, что их диверсанты еще "дерзко действуют в тылу", а значит украинский военный конфликт нужно и дальше финансировать. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли Кириллов и его помощник.

https://ria.ru/20241218/zaderzhanie-1989834947.html

https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html

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