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В Госдуме прокомментировали арест российских активов на Западе
В Госдуме прокомментировали арест российских активов на Западе - РИА Новости, 18.12.2024
В Госдуме прокомментировали арест российских активов на Западе
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал воровством арест российских активов и их передачу украинской стороне. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T00:17:00+03:00
2024-12-18T00:17:00+03:00
2024-12-18T00:42:00+03:00
россия
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джорджа мелони
в мире
санкции в отношении россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал воровством арест российских активов и их передачу украинской стороне.Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что в ходе итальянского председательства в "Большой семерке" была достигнута договоренность о кредите Украине в 50 миллиардов долларов, который будет предоставлен за счет арестованных российских активов. Италия, добавила она, продолжит оказывать поддержку Украине в том числе в рамках восстановления после завершения конфликта. "Мелони хвастается воровством, что, мол, им удалось что-то урвать у России. Сегодня она бравирует, обнадеживая украденными российскими дивидендами и очередными бессмысленными санкциями киевский режим, но завтра она в числе первых от него и открестится", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, западные страны еще ответят за свое решение об аресте российских активов. "Пусть не тешат себя иллюзией безнаказанности, а лучше готовятся возвращать украденные у России деньги с процентами", - сказал депутат.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, михаил шеремет, джорджа мелони, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Михаил Шеремет, Джорджа Мелони, В мире, Санкции в отношении России
В Госдуме прокомментировали арест российских активов на Западе
Депутат Шеремет назвал арест российских активов и их передачу Киеву воровством