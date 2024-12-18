https://ria.ru/20241218/gosduma-1989806133.html

В Госдуме прокомментировали арест российских активов на Западе

В Госдуме прокомментировали арест российских активов на Западе - РИА Новости, 18.12.2024

В Госдуме прокомментировали арест российских активов на Западе

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал воровством арест российских активов и их передачу украинской стороне. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T00:17:00+03:00

2024-12-18T00:17:00+03:00

2024-12-18T00:42:00+03:00

россия

михаил шеремет

джорджа мелони

в мире

санкции в отношении россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал воровством арест российских активов и их передачу украинской стороне.Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что в ходе итальянского председательства в "Большой семерке" была достигнута договоренность о кредите Украине в 50 миллиардов долларов, который будет предоставлен за счет арестованных российских активов. Италия, добавила она, продолжит оказывать поддержку Украине в том числе в рамках восстановления после завершения конфликта. "Мелони хвастается воровством, что, мол, им удалось что-то урвать у России. Сегодня она бравирует, обнадеживая украденными российскими дивидендами и очередными бессмысленными санкциями киевский режим, но завтра она в числе первых от него и открестится", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, западные страны еще ответят за свое решение об аресте российских активов. "Пусть не тешат себя иллюзией безнаказанности, а лучше готовятся возвращать украденные у России деньги с процентами", - сказал депутат.

https://ria.ru/20241217/es-1989761302.html

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Дарья Буймова

россия, михаил шеремет, джорджа мелони, в мире, санкции в отношении россии