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В Госдуме прокомментировали арест российских активов на Западе - РИА Новости, 18.12.2024
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00:17 18.12.2024 (обновлено: 00:42 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/gosduma-1989806133.html
В Госдуме прокомментировали арест российских активов на Западе
В Госдуме прокомментировали арест российских активов на Западе - РИА Новости, 18.12.2024
В Госдуме прокомментировали арест российских активов на Западе
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал воровством арест российских активов и их передачу украинской стороне. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T00:17:00+03:00
2024-12-18T00:42:00+03:00
россия
михаил шеремет
джорджа мелони
в мире
санкции в отношении россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал воровством арест российских активов и их передачу украинской стороне.Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что в ходе итальянского председательства в "Большой семерке" была достигнута договоренность о кредите Украине в 50 миллиардов долларов, который будет предоставлен за счет арестованных российских активов. Италия, добавила она, продолжит оказывать поддержку Украине в том числе в рамках восстановления после завершения конфликта. "Мелони хвастается воровством, что, мол, им удалось что-то урвать у России. Сегодня она бравирует, обнадеживая украденными российскими дивидендами и очередными бессмысленными санкциями киевский режим, но завтра она в числе первых от него и открестится", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, западные страны еще ответят за свое решение об аресте российских активов. "Пусть не тешат себя иллюзией безнаказанности, а лучше готовятся возвращать украденные у России деньги с процентами", - сказал депутат.
https://ria.ru/20241217/es-1989761302.html
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россия, михаил шеремет, джорджа мелони, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Михаил Шеремет, Джорджа Мелони, В мире, Санкции в отношении России
В Госдуме прокомментировали арест российских активов на Западе

Депутат Шеремет назвал арест российских активов и их передачу Киеву воровством

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал воровством арест российских активов и их передачу украинской стороне.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что в ходе итальянского председательства в "Большой семерке" была достигнута договоренность о кредите Украине в 50 миллиардов долларов, который будет предоставлен за счет арестованных российских активов. Италия, добавила она, продолжит оказывать поддержку Украине в том числе в рамках восстановления после завершения конфликта.
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"Мелони хвастается воровством, что, мол, им удалось что-то урвать у России. Сегодня она бравирует, обнадеживая украденными российскими дивидендами и очередными бессмысленными санкциями киевский режим, но завтра она в числе первых от него и открестится", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, западные страны еще ответят за свое решение об аресте российских активов.
"Пусть не тешат себя иллюзией безнаказанности, а лучше готовятся возвращать украденные у России деньги с процентами", - сказал депутат.
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РоссияМихаил ШереметДжорджа МелониВ миреСанкции в отношении России
 
 
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