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В Архангельской области 2025-й объявлен Годом поддержки и единства

В Архангельской области 2025-й объявлен Годом поддержки и единства - РИА Новости, 18.12.2024

В Архангельской области 2025-й объявлен Годом поддержки и единства

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский объявил 2025 год годом поддержки и единства, разработать план мероприятий он поручил до середины января,... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T21:20:00+03:00

2024-12-18T21:20:00+03:00

2024-12-18T21:20:00+03:00

архангельская область

архангельская область

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 18 дек – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский объявил 2025 год годом поддержки и единства, разработать план мероприятий он поручил до середины января, сообщила пресс-служба правительства региона. В Архангельской области сложилась традиция посвящать каждый новый год определённой теме. Уходящий 2024-й стал Годом молодёжи. По словам Цыбульского, уходящий год дал старт огромному числу свежих идей и проектов. "Чтобы не сбавлять набранные темпы, продолжить вместе помогать стране и региону развиваться, чтобы в том числе дать ясно понять молодому поколению, что их начинания для нас важны, предлагаю следующий год объявить в Архангельской области Годом поддержки и единства. Я действительно считаю, что наша сила – в единстве всех поколений, в умении сплотиться во имя общих целей, в готовности подставить плечо и поддержать друг друга, особенно в трудные времена", - сказал Цыбульский, выступая на первом заседании нового, пятого состава Общественной палаты региона. Сообщается, что общественники идею главы региона единогласно поддержали. Губернатор же попросил членов Общественной палаты принять активное участие в разработке и реализации плана мероприятий тематического Года. Взять на себя основную роль по наполнению его содержанием, пообещав свое участие и всестороннюю поддержку со стороны областного правительства и органов местного самоуправления. Разработать план мероприятий Года поддержки и единства необходимо к середине января. В составе Общественной палаты – специалисты из самых разных сфер и отраслей, опытные общественниками: врачи, педагоги, спортсмены, представители культурно-творческой сферы, священнослужители, предприниматели, директора фирм и промышленных предприятий, представители иных сфер деятельности. Глава региона выразил уверенность, что работа прежних составов палаты станет для "новобранцев" залогом преемственности и развития самых лучших гражданских инициатив. "Общественная палата региона является действительно прочным фундаментом взаимодействия власти и общества… Мы живём в то непростое время, когда мобилизация всех сил играет большую роль в сохранении политической и общественной стабильности", - подчеркнул глава региона. Одним из ключевых направлений совместной работы правительства региона и Общественной палаты губернатор назвал поддержку участников специальной военной операции, создание всех условий для того, чтобы их семьи чувствовали себя защищенными, организацию дальнейшей адаптации военнослужащих к мирной жизни, обеспечение качественной медицинской помощи, психологической поддержки и помощь в трудоустройстве.

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архангельская область, александр цыбульский, россия