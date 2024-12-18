https://ria.ru/20241218/gerasimov-1989900223.html

Герасимов заявил о рисках перерастания кризиса на Ближнем Востоке в войну

Герасимов заявил о рисках перерастания кризиса на Ближнем Востоке в войну - РИА Новости, 18.12.2024

Герасимов заявил о рисках перерастания кризиса на Ближнем Востоке в войну

На Ближнем Востоке сохраняются риски перерастания кризиса в региональную войну, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T13:30:00+03:00

2024-12-18T13:30:00+03:00

2024-12-18T13:31:00+03:00

в мире

ближний восток

ливан

йемен

валерий герасимов

иран

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. На Ближнем Востоке сохраняются риски перерастания кризиса в региональную войну, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. "Неуклонно деградирует обстановка на Ближнем Востоке. Сохраняются риски перерастания кризиса в региональную войну", - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств. Он обратил внимание, что в регионе сохраняется сложная обстановка в зоне палестино-израильского конфликта, в Ливане и Йемене. Гуманитарная катастрофа в секторе Газа стала самой масштабной за весь период противостояния в регионе. "Поддержка противоборствующих на Ближнем Востоке сторон внерегиональными государствами, вовлечение в это Ливана и попытки спровоцировать Иран создают опасные предпосылки для расширения зоны нестабильности в регионе", - отметил начальник Генштаба.

https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html

ближний восток

ливан

йемен

иран

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в мире, ближний восток, ливан, йемен, валерий герасимов, иран