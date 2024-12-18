Рейтинг@Mail.ru
Герасимов назвал причину обострения военно-политической обстановки в мире - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 18.12.2024 (обновлено: 13:26 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/gerasimov-1989899353.html
Герасимов назвал причину обострения военно-политической обстановки в мире
Герасимов назвал причину обострения военно-политической обстановки в мире - РИА Новости, 18.12.2024
Герасимов назвал причину обострения военно-политической обстановки в мире
Стремление Запада сохранить глобальное доминирование стало главной причиной обострения военно-политической обстановки в мире, заявил начальник Генштаба ВС РФ... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T13:24:00+03:00
2024-12-18T13:26:00+03:00
вооруженные силы рф
сша
европа
ближний восток
валерий герасимов
шос
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844227141_485:55:2821:1369_1920x0_80_0_0_5c9239e5650879a6464a5b042e13a869.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Стремление Запада сохранить глобальное доминирование стало главной причиной обострения военно-политической обстановки в мире, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе."Главной причиной обострения ситуации стало стремление коллективного Запада во главе с США сохранить свое глобальное доминирование, продолжить практику насаждения силовыми методами так называемого "порядка, основанного на правилах", который не имеет никакой юридической основы с точки зрения международного права", - сказал Герасимов.Он подчеркнул, что рост числа вооруженных конфликтов в мире приводит к деградации региональной и международной безопасности."В течение последних 10 лет не раз обращалось внимание на растущую опасность перехода от "борьбы с терроризмом" под эгидой США к разжиганию конфликтов и территориальных споров. Сегодня мы наблюдаем провоцирование кризисов в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии и Африке", - отметил начальник Генштаба.Одновременно, по его словам, в мире растет понимание необходимости коллективного противодействия такой политике Запада. Страны Глобального Юга, участники ШОС и БРИКС все активнее координируют шаги по обеспечению суверенитета и защите национальных интересов.
https://ria.ru/20241217/ukraina-1989602218.html
сша
европа
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844227141_299:0:2966:2000_1920x0_80_0_0_e8b221f727cc1b8aad56243fc3ffd71b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, сша, европа, ближний восток, валерий герасимов, шос, брикс
Вооруженные силы РФ, США, Европа, Ближний Восток, Валерий Герасимов, ШОС, БРИКС
Герасимов назвал причину обострения военно-политической обстановки в мире

Герасимов заявил, что стремление Запада доминировать привело к эскалации

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Стремление Запада сохранить глобальное доминирование стало главной причиной обострения военно-политической обстановки в мире, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе.
"Главной причиной обострения ситуации стало стремление коллективного Запада во главе с США сохранить свое глобальное доминирование, продолжить практику насаждения силовыми методами так называемого "порядка, основанного на правилах", который не имеет никакой юридической основы с точки зрения международного права", - сказал Герасимов.
Он подчеркнул, что рост числа вооруженных конфликтов в мире приводит к деградации региональной и международной безопасности.
"В течение последних 10 лет не раз обращалось внимание на растущую опасность перехода от "борьбы с терроризмом" под эгидой США к разжиганию конфликтов и территориальных споров. Сегодня мы наблюдаем провоцирование кризисов в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии и Африке", - отметил начальник Генштаба.
Одновременно, по его словам, в мире растет понимание необходимости коллективного противодействия такой политике Запада. Страны Глобального Юга, участники ШОС и БРИКС все активнее координируют шаги по обеспечению суверенитета и защите национальных интересов.
Киев - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
На Украине раскрыли, какой неожиданный сигнал получили от Запада
17 декабря, 09:13
 
Вооруженные силы РФСШАЕвропаБлижний ВостокВалерий ГерасимовШОСБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала