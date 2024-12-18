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Герасимов назвал причину обострения военно-политической обстановки в мире
Герасимов назвал причину обострения военно-политической обстановки в мире - РИА Новости, 18.12.2024
Герасимов назвал причину обострения военно-политической обстановки в мире
Стремление Запада сохранить глобальное доминирование стало главной причиной обострения военно-политической обстановки в мире, заявил начальник Генштаба ВС РФ... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T13:24:00+03:00
2024-12-18T13:24:00+03:00
2024-12-18T13:26:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Стремление Запада сохранить глобальное доминирование стало главной причиной обострения военно-политической обстановки в мире, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе."Главной причиной обострения ситуации стало стремление коллективного Запада во главе с США сохранить свое глобальное доминирование, продолжить практику насаждения силовыми методами так называемого "порядка, основанного на правилах", который не имеет никакой юридической основы с точки зрения международного права", - сказал Герасимов.Он подчеркнул, что рост числа вооруженных конфликтов в мире приводит к деградации региональной и международной безопасности."В течение последних 10 лет не раз обращалось внимание на растущую опасность перехода от "борьбы с терроризмом" под эгидой США к разжиганию конфликтов и территориальных споров. Сегодня мы наблюдаем провоцирование кризисов в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии и Африке", - отметил начальник Генштаба.Одновременно, по его словам, в мире растет понимание необходимости коллективного противодействия такой политике Запада. Страны Глобального Юга, участники ШОС и БРИКС все активнее координируют шаги по обеспечению суверенитета и защите национальных интересов.
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вооруженные силы рф, сша, европа, ближний восток, валерий герасимов, шос, брикс
Вооруженные силы РФ, США, Европа, Ближний Восток, Валерий Герасимов, ШОС, БРИКС
Герасимов назвал причину обострения военно-политической обстановки в мире
Герасимов заявил, что стремление Запада доминировать привело к эскалации