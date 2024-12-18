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Украинцы стали заложниками устремлений Запада, заявил Герасимов - РИА Новости, 18.12.2024
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13:27 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/genshtab-1989899724.html
Украинцы стали заложниками устремлений Запада, заявил Герасимов
Украинцы стали заложниками устремлений Запада, заявил Герасимов - РИА Новости, 18.12.2024
Украинцы стали заложниками устремлений Запада, заявил Герасимов
Простые украинцы стали заложниками устремлений Запада нанести России стратегическое поражение, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T13:27:00+03:00
2024-12-18T13:27:00+03:00
россия
украина
валерий герасимов
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Простые украинцы стали заложниками устремлений Запада нанести России стратегическое поражение, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. "В стремлении нанести Российской Федерации стратегическое поражение коллективный Запад в качестве заложников своих устремлений использует простых украинцев. Деструктивная политика киевского режима уже привела к полной зависимости от внешнего управления и зарубежного финансирования, и как следствие - утрате государственного суверенитета", - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе. По его словам, кризис на Украине остается ключевым фактором формирования военно-политической обстановки как на региональном, так и на глобальном уровнях. При этом вовлеченность западных стран в противостояние с Россией на украинском направлении создает глобальные риски.
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россия, украина, валерий герасимов
Россия, Украина, Валерий Герасимов
Украинцы стали заложниками устремлений Запада, заявил Герасимов

Герасимов заявил, что простые украинцы стали заложниками устремлений Запада

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Простые украинцы стали заложниками устремлений Запада нанести России стратегическое поражение, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"В стремлении нанести Российской Федерации стратегическое поражение коллективный Запад в качестве заложников своих устремлений использует простых украинцев. Деструктивная политика киевского режима уже привела к полной зависимости от внешнего управления и зарубежного финансирования, и как следствие - утрате государственного суверенитета", - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе.
По его словам, кризис на Украине остается ключевым фактором формирования военно-политической обстановки как на региональном, так и на глобальном уровнях. При этом вовлеченность западных стран в противостояние с Россией на украинском направлении создает глобальные риски.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
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