https://ria.ru/20241218/gcerf-1989817489.html

В GCERF призвали разработать проекты по борьбе с радикализацией в тюрьмах

В GCERF призвали разработать проекты по борьбе с радикализацией в тюрьмах - РИА Новости, 18.12.2024

В GCERF призвали разработать проекты по борьбе с радикализацией в тюрьмах

Юрий Апрелефф. Радикализация в тюрьмах набирает обороты в Центральной Азии, необходимо разработать проекты по борьбе с этим явлением, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T04:40:00+03:00

2024-12-18T04:40:00+03:00

2024-12-18T04:40:00+03:00

в мире

центральная азия

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ЖЕНЕВА, 18 дек - РИА Новости. Юрий Апрелефф. Радикализация в тюрьмах набирает обороты в Центральной Азии, необходимо разработать проекты по борьбе с этим явлением, заявил в интервью РИА Новости глава Глобального фонда для укрепления устойчивости сообществ (GCERF) против радикализации Халид Коссер. "Радикализация в тюрьмах - это реальная растущая проблема для стран Центральной Азии. Кыргызстан, например, выразил заинтересованность в том, чтобы наши местные партнеры посетили тюрьмы, чтобы поддержать процесс дерадикализации", - сказал он. Коссер добавил, что привлечение бывших радикалов для деконструкции экстремистского дискурса было одним из инструментов борьбы с радикализацией в тюрьмах. Глобальный фонд для укрепления устойчивости сообществ (GCERF) - это международная организация, которая поддерживает инициативы на местном уровне, направленные на предотвращение экстремизма и насилия. Она предоставляет финансирование и содействует партнерству между правительствами, гражданским обществом и частным сектором для укрепления социальной сплоченности и устойчивости.

https://ria.ru/20241218/migranty-1989816637.html

https://ria.ru/20211228/molodezh-1765893599.html

центральная азия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, центральная азия