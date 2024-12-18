https://ria.ru/20241218/gcerf-1989817489.html
В GCERF призвали разработать проекты по борьбе с радикализацией в тюрьмах
В GCERF призвали разработать проекты по борьбе с радикализацией в тюрьмах - РИА Новости, 18.12.2024
В GCERF призвали разработать проекты по борьбе с радикализацией в тюрьмах
Юрий Апрелефф. Радикализация в тюрьмах набирает обороты в Центральной Азии, необходимо разработать проекты по борьбе с этим явлением, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T04:40:00+03:00
2024-12-18T04:40:00+03:00
2024-12-18T04:40:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 18 дек - РИА Новости. Юрий Апрелефф. Радикализация в тюрьмах набирает обороты в Центральной Азии, необходимо разработать проекты по борьбе с этим явлением, заявил в интервью РИА Новости глава Глобального фонда для укрепления устойчивости сообществ (GCERF) против радикализации Халид Коссер. "Радикализация в тюрьмах - это реальная растущая проблема для стран Центральной Азии. Кыргызстан, например, выразил заинтересованность в том, чтобы наши местные партнеры посетили тюрьмы, чтобы поддержать процесс дерадикализации", - сказал он. Коссер добавил, что привлечение бывших радикалов для деконструкции экстремистского дискурса было одним из инструментов борьбы с радикализацией в тюрьмах. Глобальный фонд для укрепления устойчивости сообществ (GCERF) - это международная организация, которая поддерживает инициативы на местном уровне, направленные на предотвращение экстремизма и насилия. Она предоставляет финансирование и содействует партнерству между правительствами, гражданским обществом и частным сектором для укрепления социальной сплоченности и устойчивости.
https://ria.ru/20241218/migranty-1989816637.html
https://ria.ru/20211228/molodezh-1765893599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, центральная азия
В GCERF призвали разработать проекты по борьбе с радикализацией в тюрьмах
Глава GCERF Коссер: в тюрьмах в Центральной Азии набирает обороты радикализация
ЖЕНЕВА, 18 дек - РИА Новости. Юрий Апрелефф. Радикализация в тюрьмах набирает обороты в Центральной Азии, необходимо разработать проекты по борьбе с этим явлением, заявил в интервью РИА Новости глава Глобального фонда для укрепления устойчивости сообществ (GCERF) против радикализации Халид Коссер.
"Радикализация в тюрьмах - это реальная растущая проблема для стран Центральной Азии
. Кыргызстан, например, выразил заинтересованность в том, чтобы наши местные партнеры посетили тюрьмы, чтобы поддержать процесс дерадикализации", - сказал он.
Коссер добавил, что привлечение бывших радикалов для деконструкции экстремистского дискурса было одним из инструментов борьбы с радикализацией в тюрьмах.
Глобальный фонд для укрепления устойчивости сообществ (GCERF) - это международная организация, которая поддерживает инициативы на местном уровне, направленные на предотвращение экстремизма и насилия. Она предоставляет финансирование и содействует партнерству между правительствами, гражданским обществом и частным сектором для укрепления социальной сплоченности и устойчивости.