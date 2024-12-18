https://ria.ru/20241218/gaza-1989919814.html

В секторе Газа за сутки погибли 38 человек

В секторе Газа за сутки погибли 38 человек - РИА Новости, 18.12.2024

В секторе Газа за сутки погибли 38 человек

По меньшей мере 38 человек погибли, 203 пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки, сообщило во среду местное министерство... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T14:41:00+03:00

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КАИР, 18 дек - РИА Новости. По меньшей мере 38 человек погибли, 203 пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки, сообщило во среду местное министерство здравоохранения. "За последние 24 часа израильская оккупация совершила три массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 38 погибших и 203 пострадавших", - говорится в сообщении. По данным министерства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта возросло до 45 097, пострадали более 107 тысяч человек. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241216/gaza-1989399375.html

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в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024