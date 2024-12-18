В секторе Газа за сутки погибли 38 человек
Минздрав Газы: в результате ударов Израиля за сутки погибли 38 человек
© РИА Новости / Ахмет Абед | Перейти в медиабанкПоследствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа
Последствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 18 дек - РИА Новости. По меньшей мере 38 человек погибли, 203 пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки, сообщило во среду местное министерство здравоохранения.
"За последние 24 часа израильская оккупация совершила три массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 38 погибших и 203 пострадавших", - говорится в сообщении.
Израиль и ХАМАС достигли прогресса в переговорах по Газе, пишут СМИ
16 декабря, 11:32
По данным министерства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта возросло до 45 097, пострадали более 107 тысяч человек.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
WSJ: ХАМАС может позволить силам Израиля временно оставаться в Газе
12 декабря, 06:12