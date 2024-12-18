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Юрист рассказал о последствиях прекращения транзита газа через Украину - РИА Новости, 18.12.2024
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04:35 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/gaz-1989817123.html
Юрист рассказал о последствиях прекращения транзита газа через Украину
Юрист рассказал о последствиях прекращения транзита газа через Украину - РИА Новости, 18.12.2024
Юрист рассказал о последствиях прекращения транзита газа через Украину
Страны центральной Европы, такие как Австрия и Словакия, окажутся в трудной ситуации после возможного прекращения транзита российского газа через Украину из-за... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T04:35:00+03:00
2024-12-18T04:35:00+03:00
экономика
венгрия
украина
австрия
денис шмыгаль
петер сийярто
газпром
турецкий поток
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БУДАПЕШТ, 18 дек - РИА Новости. Страны центральной Европы, такие как Австрия и Словакия, окажутся в трудной ситуации после возможного прекращения транзита российского газа через Украину из-за отсутствия приемлемых альтернатив, в перспективе повышение цены на газ может затронуть и Венгрию, несмотря на то, что она подстраховалась, переведя большую часть поставок топлива на "Турецкий поток", заявил РИА Новости венгерский юрист в области энергетики Мате Тот. Премьер Украины Денис Шмыгаль в понедельник заявил, что украинская сторона готова рассматривать транзит любого газа, кроме российского, после прекращения 31 декабря текущего контракта с "Газпромом". "Страны центральной Европы, главным образом, Словакия и Австрия, в очень трудной ситуации. У них нет выхода к морю, поэтому альтернативные поставки - только через посредничество других стран. Это значительно дороже, цена СПГ в несколько раз выше. Плюс у альтернативных маршрутов, как морских, так и сухопутных, не такая количественная проходимость, как у трубопроводов с Востока", - сказал Тот. По его словам, "из-за неясности с российско-украинским транзитом на панических настроениях растут биржевые цены, в долгосрочной перспективе это, конечно, повлияет на ценовую формулу для Венгрии с опозданием в несколько месяцев", несмотря на то, что Будапешт заранее подстраховался и перевел большую часть поставок на "Турецкий поток". "Украинская сторона практически с начала конфликта несколько раз угрожала транзиту газа и нефти из России. Такие предупреждения поступали уже с июня 2022 года – украинское правительство прямо заявляло, что с транзитом газа может случиться что угодно. Венгерская сторона, уменьшая риски, перевела на южный маршрут через Балканы большую часть транзита газа благодаря гибкому сотрудничеству с российской стороной уже к лету 2023 года", - сказал эксперт. Аналитик подчеркнул, что исторически транзит газа через Украину играл для Венгрии очень большую роль, но "благодаря хорошему партнерству Венгрии и России, в том числе в этой сфере, этот ядовитый клык удалось вырвать". Тот также добавил, что дополнительную стабильность в Венгрии создает большой объем подземных газохранилищ, которые вмещают до 66% общегодового потребления, в других центральноевропейских странах этот показатель ниже, поэтому они не имеют возможность заранее запасти газ и не зависеть от колебаний. "Турецкий поток" при этом загружен почти по максимуму, так что получать прежние объемы через Венгрию Австрия и Словакия не смогут, отметил он. "Для этих стран нет приемлемой и конкурентной по цене альтернативы прибывающему с Востока газа... Единственное решение и отмена рисков для этих стран в условиях недостатка альтернативы такого же количества газа - это прекращение конфликта и восстановление изначальных торговых связей между странами", - заключил эксперт. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт импортирует газ в основном через "Турецкий поток", поэтому из-за возможного прекращения транзита газа через Украину "не переживает". Пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину был заключен в 2019 году и истекает в конце 2024 года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют. Европейские страны заинтересованы в продолжении транзита газа через Украину, но она остается ненадежным транзитером, заявил 6 ноября вице-премьер РФ Александр Новак.
https://ria.ru/20240920/ukraina-1973836593.html
https://ria.ru/20241021/ekspert-1979049434.html
https://ria.ru/20240920/gaz-1973606326.html
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экономика, венгрия, украина, австрия, денис шмыгаль, петер сийярто, газпром, турецкий поток, санкции в отношении россии
Экономика, Венгрия, Украина, Австрия, Денис Шмыгаль, Петер Сийярто, Газпром, Турецкий поток, Санкции в отношении России
Юрист рассказал о последствиях прекращения транзита газа через Украину

Юрист Тот: прекращение транзита газа через Украину ударит по Австрии и Словакии

© РИА Новости / СтрингерЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 дек - РИА Новости. Страны центральной Европы, такие как Австрия и Словакия, окажутся в трудной ситуации после возможного прекращения транзита российского газа через Украину из-за отсутствия приемлемых альтернатив, в перспективе повышение цены на газ может затронуть и Венгрию, несмотря на то, что она подстраховалась, переведя большую часть поставок топлива на "Турецкий поток", заявил РИА Новости венгерский юрист в области энергетики Мате Тот.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в понедельник заявил, что украинская сторона готова рассматривать транзит любого газа, кроме российского, после прекращения 31 декабря текущего контракта с "Газпромом".
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"Страны центральной Европы, главным образом, Словакия и Австрия, в очень трудной ситуации. У них нет выхода к морю, поэтому альтернативные поставки - только через посредничество других стран. Это значительно дороже, цена СПГ в несколько раз выше. Плюс у альтернативных маршрутов, как морских, так и сухопутных, не такая количественная проходимость, как у трубопроводов с Востока", - сказал Тот.
По его словам, "из-за неясности с российско-украинским транзитом на панических настроениях растут биржевые цены, в долгосрочной перспективе это, конечно, повлияет на ценовую формулу для Венгрии с опозданием в несколько месяцев", несмотря на то, что Будапешт заранее подстраховался и перевел большую часть поставок на "Турецкий поток".
"Украинская сторона практически с начала конфликта несколько раз угрожала транзиту газа и нефти из России. Такие предупреждения поступали уже с июня 2022 года – украинское правительство прямо заявляло, что с транзитом газа может случиться что угодно. Венгерская сторона, уменьшая риски, перевела на южный маршрут через Балканы большую часть транзита газа благодаря гибкому сотрудничеству с российской стороной уже к лету 2023 года", - сказал эксперт.
Аналитик подчеркнул, что исторически транзит газа через Украину играл для Венгрии очень большую роль, но "благодаря хорошему партнерству Венгрии и России, в том числе в этой сфере, этот ядовитый клык удалось вырвать".
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Тот также добавил, что дополнительную стабильность в Венгрии создает большой объем подземных газохранилищ, которые вмещают до 66% общегодового потребления, в других центральноевропейских странах этот показатель ниже, поэтому они не имеют возможность заранее запасти газ и не зависеть от колебаний. "Турецкий поток" при этом загружен почти по максимуму, так что получать прежние объемы через Венгрию Австрия и Словакия не смогут, отметил он.
"Для этих стран нет приемлемой и конкурентной по цене альтернативы прибывающему с Востока газа... Единственное решение и отмена рисков для этих стран в условиях недостатка альтернативы такого же количества газа - это прекращение конфликта и восстановление изначальных торговых связей между странами", - заключил эксперт.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт импортирует газ в основном через "Турецкий поток", поэтому из-за возможного прекращения транзита газа через Украину "не переживает".
Пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину был заключен в 2019 году и истекает в конце 2024 года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют. Европейские страны заинтересованы в продолжении транзита газа через Украину, но она остается ненадежным транзитером, заявил 6 ноября вице-премьер РФ Александр Новак.
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