https://ria.ru/20241218/fsb-1989848124.html

ФСБ раскрыла детали подготовки убийства Кириллова

ФСБ раскрыла детали подготовки убийства Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024

ФСБ раскрыла детали подготовки убийства Кириллова

Подготовка теракта, в ходе которого были убиты начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник, занимала как минимум несколько месяцев, именно за такое РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T10:23:00+03:00

2024-12-18T10:23:00+03:00

2024-12-18T10:24:00+03:00

москва

узбекистан

игорь кириллов

войска рхбз

вооруженные силы рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

взрыв на рязанском проспекте в москве

происшествия

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Подготовка теракта, в ходе которого были убиты начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник, занимала как минимум несколько месяцев, именно за такое время до исполнения подрывник купил самокат, в который была заложена взрывчатка, следует из видео ФСБ. "Я приехал в Москву по заданию украинских спецслужб… Потом я купил самокат, и через несколько месяцев приехали вещи для бомбы. Я их тоже принял, потом всё приготовили и поставили рядом с домом (где жил Кириллов, - ред.)", - сказал задержанный в видеоролике. Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Сегодня ФСБ и СК сообщили о задержании исполнителя теракта - гражданина Узбекистана 1995 года рождения. Он сообщил, что был завербован украинскими спецслужбами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры допроса подозреваемого в убийстве генерала Кириллова "Я приехал в Москву по заданию украинских спецслужб" ФСБ опубликовала кадры допроса гражданина Узбекистана, устроившего теракт, в результате которого погиб генерал Кириллов. 2024-12-18T10:23 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, узбекистан, игорь кириллов, войска рхбз, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия