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ФСБ раскрыла детали подготовки убийства Кириллова
ФСБ раскрыла детали подготовки убийства Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
ФСБ раскрыла детали подготовки убийства Кириллова
Подготовка теракта, в ходе которого были убиты начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник, занимала как минимум несколько месяцев, именно за такое РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:23:00+03:00
2024-12-18T10:23:00+03:00
2024-12-18T10:24:00+03:00
москва
узбекистан
игорь кириллов
войска рхбз
вооруженные силы рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
взрыв на рязанском проспекте в москве
происшествия
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Подготовка теракта, в ходе которого были убиты начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник, занимала как минимум несколько месяцев, именно за такое время до исполнения подрывник купил самокат, в который была заложена взрывчатка, следует из видео ФСБ. "Я приехал в Москву по заданию украинских спецслужб… Потом я купил самокат, и через несколько месяцев приехали вещи для бомбы. Я их тоже принял, потом всё приготовили и поставили рядом с домом (где жил Кириллов, - ред.)", - сказал задержанный в видеоролике. Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Сегодня ФСБ и СК сообщили о задержании исполнителя теракта - гражданина Узбекистана 1995 года рождения. Он сообщил, что был завербован украинскими спецслужбами.
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Кадры допроса подозреваемого в убийстве генерала Кириллова
"Я приехал в Москву по заданию украинских спецслужб"
ФСБ опубликовала кадры допроса гражданина Узбекистана, устроившего теракт, в результате которого погиб генерал Кириллов.
2024-12-18T10:23
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москва, узбекистан, игорь кириллов, войска рхбз, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия
Москва, Узбекистан, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Происшествия
ФСБ раскрыла детали подготовки убийства Кириллова
ФСБ: задержанный за убийство Кириллова купил самокат несколько месяцев назад