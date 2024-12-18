https://ria.ru/20241218/fedorischev-1990006388.html

Самарский губернатор пообщался с участниками "Движения Первых"

Самарский губернатор пообщался с участниками "Движения Первых" - РИА Новости, 18.12.2024

Самарский губернатор пообщался с участниками "Движения Первых"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пообщался с активистами "Движения Первых" в формате "Классной встречи", на которой каждый участник мог задать... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T21:25:00+03:00

2024-12-18T21:25:00+03:00

2024-12-18T21:25:00+03:00

самарская область

вячеслав федорищев

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САМАРА, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пообщался с активистами "Движения Первых" в формате "Классной встречи", на которой каждый участник мог задать ему любой вопрос, сообщила пресс-служба регионального правительства. "Сегодня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с активистами "Движения Первых". Мероприятие состоялось в формате "Классной встречи", где каждый участник мог задать любой вопрос главе региона. Встреча с Вячеславом Федорищевым прошла в Молодежном многофункциональном центре Самарской области. В зале присутствовали активисты "Движения Первых", представители родительского сообщества "Родные – Любимые" Самарской области, студенты", - говорится в сообщении правительства региона. Федорищев выразил надежду, что молодое поколение будет стремиться к активному участию в жизни своей страны, ведь от его усилий зависит будущее Самарской области. Губернатор отметил, что в любой профессии можно стать успешным, если быть активным. "Под лежачий камень вода не течет. И вы, если приняли для себя такое решение в столь юном возрасте, жертвовать личным в пользу общественного, то это очень круто. У нас в Самарской области есть чем гордиться: история, природа, люди замечательные. Мы с вами живем в очень сильном регионе… И я бы хотел, чтобы мы работали совместно с вами, занимались общественной деятельностью. И для нас важно, чтобы вы принимали решение оставаться учиться и жить здесь, дома", - подчеркнул Федорищев. Молодежь интересовали самые разные вопросы - от развития региона до поддержки многодетных семей. Отдельно с губернатором поговорили про движение "Чистый спорт", активисты "Движения Первых" поддержали эту инициативу. Также участники узнали, каким видит губернатор развитие Всероссийского форума "Движения Первых" "iВолга", который проходит летом на Мастрюковской поляне. Ребята интересовались, что вдохновляет главу региона при написании песен, а также какими качествами должен обладать настоящий патриот. На встрече также прозвучали вопросы о детстве губернатора и семейных традициях, его рабочих днях. Помимо вопросов, прозвучали и инициативы активистов. В завершение встречи участники поблагодарили губернатора за советы, откровенные и вдохновляющие ответы. Всероссийский проект "Классные встречи" - проект "Движения Первых". Его участники встречаются с интересными людьми, где могут задать любой вопрос о личной жизни, карьере и профессиональном успехе героя. Проект реализуется в рамках поручений президента РФ Владимира Путина.

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

самарская область, вячеслав федорищев