Рейтинг@Mail.ru
Самарский губернатор пообщался с участниками "Движения Первых" - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:25 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/fedorischev-1990006388.html
Самарский губернатор пообщался с участниками "Движения Первых"
Самарский губернатор пообщался с участниками "Движения Первых" - РИА Новости, 18.12.2024
Самарский губернатор пообщался с участниками "Движения Первых"
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пообщался с активистами "Движения Первых" в формате "Классной встречи", на которой каждый участник мог задать... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T21:25:00+03:00
2024-12-18T21:25:00+03:00
самарская область
вячеслав федорищев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987378717_0:290:3073:2019_1920x0_80_0_0_3fb5803a8ea399bfccee8338a4445665.jpg
САМАРА, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пообщался с активистами "Движения Первых" в формате "Классной встречи", на которой каждый участник мог задать ему любой вопрос, сообщила пресс-служба регионального правительства. "Сегодня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с активистами "Движения Первых". Мероприятие состоялось в формате "Классной встречи", где каждый участник мог задать любой вопрос главе региона. Встреча с Вячеславом Федорищевым прошла в Молодежном многофункциональном центре Самарской области. В зале присутствовали активисты "Движения Первых", представители родительского сообщества "Родные – Любимые" Самарской области, студенты", - говорится в сообщении правительства региона. Федорищев выразил надежду, что молодое поколение будет стремиться к активному участию в жизни своей страны, ведь от его усилий зависит будущее Самарской области. Губернатор отметил, что в любой профессии можно стать успешным, если быть активным. "Под лежачий камень вода не течет. И вы, если приняли для себя такое решение в столь юном возрасте, жертвовать личным в пользу общественного, то это очень круто. У нас в Самарской области есть чем гордиться: история, природа, люди замечательные. Мы с вами живем в очень сильном регионе… И я бы хотел, чтобы мы работали совместно с вами, занимались общественной деятельностью. И для нас важно, чтобы вы принимали решение оставаться учиться и жить здесь, дома", - подчеркнул Федорищев. Молодежь интересовали самые разные вопросы - от развития региона до поддержки многодетных семей. Отдельно с губернатором поговорили про движение "Чистый спорт", активисты "Движения Первых" поддержали эту инициативу. Также участники узнали, каким видит губернатор развитие Всероссийского форума "Движения Первых" "iВолга", который проходит летом на Мастрюковской поляне. Ребята интересовались, что вдохновляет главу региона при написании песен, а также какими качествами должен обладать настоящий патриот. На встрече также прозвучали вопросы о детстве губернатора и семейных традициях, его рабочих днях. Помимо вопросов, прозвучали и инициативы активистов. В завершение встречи участники поблагодарили губернатора за советы, откровенные и вдохновляющие ответы. Всероссийский проект "Классные встречи" - проект "Движения Первых". Его участники встречаются с интересными людьми, где могут задать любой вопрос о личной жизни, карьере и профессиональном успехе героя. Проект реализуется в рамках поручений президента РФ Владимира Путина.
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987378717_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_ddc7af8edcf838e7c17133c897a9acbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
самарская область, вячеслав федорищев
Самарская область, Вячеслав Федорищев
Самарский губернатор пообщался с участниками "Движения Первых"

Федорищев пообщался с участниками "Движения Первых" на "Классной встрече"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Вячеслав Федорищев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пообщался с активистами "Движения Первых" в формате "Классной встречи", на которой каждый участник мог задать ему любой вопрос, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Сегодня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с активистами "Движения Первых". Мероприятие состоялось в формате "Классной встречи", где каждый участник мог задать любой вопрос главе региона. Встреча с Вячеславом Федорищевым прошла в Молодежном многофункциональном центре Самарской области. В зале присутствовали активисты "Движения Первых", представители родительского сообщества "Родные – Любимые" Самарской области, студенты", - говорится в сообщении правительства региона.
Федорищев выразил надежду, что молодое поколение будет стремиться к активному участию в жизни своей страны, ведь от его усилий зависит будущее Самарской области. Губернатор отметил, что в любой профессии можно стать успешным, если быть активным.
"Под лежачий камень вода не течет. И вы, если приняли для себя такое решение в столь юном возрасте, жертвовать личным в пользу общественного, то это очень круто. У нас в Самарской области есть чем гордиться: история, природа, люди замечательные. Мы с вами живем в очень сильном регионе… И я бы хотел, чтобы мы работали совместно с вами, занимались общественной деятельностью. И для нас важно, чтобы вы принимали решение оставаться учиться и жить здесь, дома", - подчеркнул Федорищев.
Молодежь интересовали самые разные вопросы - от развития региона до поддержки многодетных семей. Отдельно с губернатором поговорили про движение "Чистый спорт", активисты "Движения Первых" поддержали эту инициативу. Также участники узнали, каким видит губернатор развитие Всероссийского форума "Движения Первых" "iВолга", который проходит летом на Мастрюковской поляне.
Ребята интересовались, что вдохновляет главу региона при написании песен, а также какими качествами должен обладать настоящий патриот. На встрече также прозвучали вопросы о детстве губернатора и семейных традициях, его рабочих днях.
Помимо вопросов, прозвучали и инициативы активистов. В завершение встречи участники поблагодарили губернатора за советы, откровенные и вдохновляющие ответы.
Всероссийский проект "Классные встречи" - проект "Движения Первых". Его участники встречаются с интересными людьми, где могут задать любой вопрос о личной жизни, карьере и профессиональном успехе героя. Проект реализуется в рамках поручений президента РФ Владимира Путина.
 
Самарская областьВячеслав Федорищев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала