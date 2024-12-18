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ЕС не может осознать новую реальность с приходом Трампа, заявил Сийярто
ЕС не может осознать новую реальность с приходом Трампа, заявил Сийярто - РИА Новости, 18.12.2024
ЕС не может осознать новую реальность с приходом Трампа, заявил Сийярто
Евросоюз не способен осознать новую реальность, связанную со скорым приходом нового президента США Дональда Трампа и постоянным продвижением армии РФ, но... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T15:48:00+03:00
2024-12-18T15:48:00+03:00
2024-12-18T16:16:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 18 дек - РИА Новости. Евросоюз не способен осознать новую реальность, связанную со скорым приходом нового президента США Дональда Трампа и постоянным продвижением армии РФ, но предложение Венгрии о рождественском прекращении огня по-прежнему актуально, хоть Украина и отвергла его, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Сожалею, что, несмотря на усилия венгерской мирной миссии, эту возможность прекращения огня, которая по-прежнему лежала и лежит на столе, украинское руководство пока что отвергло", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).По его словам, настолько же печально, что подавляющее большинство стран ЕС тоже неспособно реально видеть ситуацию, поскольку приближается инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, а российская армия каждый день заметно продвигается вперед."Так что сложилась качественно новая реальность, а в Европе многие ведут себя так, как будто этого не случилось", - отметил министр.Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между РФ и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Владимира Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его.*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России
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в мире, россия, евросоюз
ЕС не может осознать новую реальность с приходом Трампа, заявил Сийярто
Сийярто заявил, что ЕС не может осознать новую реальность, связанную с Трампом
БУДАПЕШТ, 18 дек - РИА Новости. Евросоюз не способен осознать новую реальность, связанную со скорым приходом нового президента США Дональда Трампа и постоянным продвижением армии РФ, но предложение Венгрии о рождественском прекращении огня по-прежнему актуально, хоть Украина и отвергла его, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Сожалею, что, несмотря на усилия венгерской мирной миссии, эту возможность прекращения огня, которая по-прежнему лежала и лежит на столе, украинское руководство пока что отвергло", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, настолько же печально, что подавляющее большинство стран ЕС тоже неспособно реально видеть ситуацию, поскольку приближается инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, а российская армия каждый день заметно продвигается вперед.
"Так что сложилась качественно новая реальность, а в Европе многие ведут себя так, как будто этого не случилось", - отметил министр.
Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между РФ и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Владимира Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его.
*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России