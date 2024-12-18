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На прямой линии Путина будут вопросы, связанные с экономикой, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2024
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18:01 18.12.2024 (обновлено: 18:03 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/ekonomika-1989971928.html
На прямой линии Путина будут вопросы, связанные с экономикой, заявил Песков
На прямой линии Путина будут вопросы, связанные с экономикой, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2024
На прямой линии Путина будут вопросы, связанные с экономикой, заявил Песков
Вопросы, связанные с экономикой и возникающими проблемами будут на повестке прямой линии президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T18:01:00+03:00
2024-12-18T18:03:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
прямая линия с владимиром путиным
экономика
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вопросы, связанные с экономикой и возникающими проблемами будут на повестке прямой линии президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Много других вопросов, связанных с экономикой, с экономическим развитием, с проблемами, которые возникают. Это все на повестке дня", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24". Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. За сутки до начала прямой линии в колл-центр обратились более 1,6 миллиона россиян.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, прямая линия с владимиром путиным, экономика
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Прямая линия с Владимиром Путиным, Экономика
На прямой линии Путина будут вопросы, связанные с экономикой, заявил Песков

Песков: вопросы, связанные с экономикой, будут на повестке прямой линии Путина

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вопросы, связанные с экономикой и возникающими проблемами будут на повестке прямой линии президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Много других вопросов, связанных с экономикой, с экономическим развитием, с проблемами, которые возникают. Это все на повестке дня", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. За сутки до начала прямой линии в колл-центр обратились более 1,6 миллиона россиян.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
В Кремле назвали число поступивших обращений к "Итогам года" с Путиным
10 декабря, 12:21
 
РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковПрямая линия с Владимиром ПутинымЭкономика
 
 
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