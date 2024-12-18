https://ria.ru/20241218/ekonomika-1989971928.html

На прямой линии Путина будут вопросы, связанные с экономикой, заявил Песков

На прямой линии Путина будут вопросы, связанные с экономикой, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2024

На прямой линии Путина будут вопросы, связанные с экономикой, заявил Песков

Вопросы, связанные с экономикой и возникающими проблемами будут на повестке прямой линии президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T18:01:00+03:00

2024-12-18T18:01:00+03:00

2024-12-18T18:03:00+03:00

россия

владимир путин

дмитрий песков

прямая линия с владимиром путиным

экономика

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вопросы, связанные с экономикой и возникающими проблемами будут на повестке прямой линии президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Много других вопросов, связанных с экономикой, с экономическим развитием, с проблемами, которые возникают. Это все на повестке дня", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24". Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. За сутки до начала прямой линии в колл-центр обратились более 1,6 миллиона россиян.

https://ria.ru/20241210/peskov-1988356961.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков, прямая линия с владимиром путиным, экономика