https://ria.ru/20241218/ekaterinburg-1990007773.html

Заразившиеся ботулизмом жительницы Екатеринбурга находятся в реанимации

Заразившиеся ботулизмом жительницы Екатеринбурга находятся в реанимации - РИА Новости, 18.12.2024

Заразившиеся ботулизмом жительницы Екатеринбурга находятся в реанимации

Заразившиеся ботулизмом после употребления рыбных консервов екатеринбурженки находятся в реанимации, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T21:37:00+03:00

2024-12-18T21:37:00+03:00

2024-12-18T21:37:00+03:00

происшествия

екатеринбург

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

пятерочка (сеть магазинов)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Заразившиеся ботулизмом после употребления рыбных консервов екатеринбурженки находятся в реанимации, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. В среду областное управление Роспотребнадзора сообщало, что две жительницы Екатеринбурга заболели ботулизмом после употребления рыбных консервов, их состояние оценивается как тяжелое. В ведомстве отмечали, что шпроты в масле торговой марки "За Родину", которые ели заболевшие, изготовлены калининградским рыбзаводом "За Родину", женщины купили их на мини-рынке у неизвестного лица с грузовой машины. Остатки консервов исследованы специалистами – в продукции выявлен ботулотоксин, он же найден в крови пострадавших. Как уточняет прокуратура, шпроты были куплены в районе остановки ДК ВОС в Екатеринбурге, признаки пищевого отравления у 37-летней женщины и ее 65-летней матери возникли 8 декабря. "После ухудшения здоровья 10 декабря одна из женщин вызвала скорую помощь, была доставлена в учреждение здравоохранения в связи с резким ухудшением состояния здоровья. Ее родственница госпитализирована 16 декабря. Пострадавшие в настоящее время находятся в реанимации инфекционного отделения больницы в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств случившегося и результаты процессуальной проверки. Как сообщали РИА Новости в компании Х5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", продажи шпрот торговой марки "За Родину" были приостановлены во всех магазинах России, а поставки заблокированы до подведения итогов проверки.

https://ria.ru/20241101/samokat-1981427981.html

https://ria.ru/20241101/mahachkala-1981423447.html

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происшествия, екатеринбург, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пятерочка (сеть магазинов)