https://ria.ru/20241218/efimov-1989786991.html

Ефимов: Москва выделила 40 га земли для строительства коммерческих объектов

Ефимов: Москва выделила 40 га земли для строительства коммерческих объектов - РИА Новости, 18.12.2024

Ефимов: Москва выделила 40 га земли для строительства коммерческих объектов

Москва с начала года предоставила свыше 40 гектаров земли для строительства более 970 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости в рамках масштабных... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T09:08:00+03:00

2024-12-18T09:08:00+03:00

2024-12-18T09:08:00+03:00

москва

коммунарка (москва)

новая москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Москва с начала года предоставила свыше 40 гектаров земли для строительства более 970 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости в рамках масштабных инвестпроектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.В рамках МаИП инвесторы получают землю под строительство без торгов."Реализация коммерческих МаИП позволяет развивать территории, создавая на них центры деловой активности и рабочие места. Это способствует улучшению качества жизни москвичей и повышению экономической стабильности столицы. Проекты могут включать строительство многофункциональных, офисных, торговых комплексов, предприятий, направленных на внедрение современных технологий. С начала 2024 года город без торгов предоставил 19 земельных участков для возведения таких объектов общей площадью свыше 970 тысяч квадратных метров. Земельные участки выделили в семи административных округах", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В частности, указывается в сообщении, крупные многофункциональные комплексы планируется построить недалеко от поселка Коммунарка в Новой Москве. На востоке города запланирован комплекс примерно на 100 тысяч "квадратов", в котором разместятся два дата-центра общей мощностью 100 мегаватт. В районе Беговой появится бизнес-центр площадью почти 85 тысяч квадратных метров.Также комплекс с коммерческими, торговыми и развлекательными объектами площадью 70 тысяч квадратных метров возведут около будущей станции метро "Корниловская", а рядом с метро "Текстильщики" построят торговый центр почти на 8 тысяч "квадратов", добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241217/efimov-1989647963.html

https://ria.ru/20241217/efimov-1989558290.html

москва

коммунарка (москва)

новая москва

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