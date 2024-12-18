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Ефимов: Москва выделила 40 га земли для строительства коммерческих объектов - РИА Новости, 18.12.2024
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09:08 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/efimov-1989786991.html
Ефимов: Москва выделила 40 га земли для строительства коммерческих объектов
Ефимов: Москва выделила 40 га земли для строительства коммерческих объектов - РИА Новости, 18.12.2024
Ефимов: Москва выделила 40 га земли для строительства коммерческих объектов
Москва с начала года предоставила свыше 40 гектаров земли для строительства более 970 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости в рамках масштабных... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T09:08:00+03:00
2024-12-18T09:08:00+03:00
москва
коммунарка (москва)
новая москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Москва с начала года предоставила свыше 40 гектаров земли для строительства более 970 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости в рамках масштабных инвестпроектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.В рамках МаИП инвесторы получают землю под строительство без торгов."Реализация коммерческих МаИП позволяет развивать территории, создавая на них центры деловой активности и рабочие места. Это способствует улучшению качества жизни москвичей и повышению экономической стабильности столицы. Проекты могут включать строительство многофункциональных, офисных, торговых комплексов, предприятий, направленных на внедрение современных технологий. С начала 2024 года город без торгов предоставил 19 земельных участков для возведения таких объектов общей площадью свыше 970 тысяч квадратных метров. Земельные участки выделили в семи административных округах", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В частности, указывается в сообщении, крупные многофункциональные комплексы планируется построить недалеко от поселка Коммунарка в Новой Москве. На востоке города запланирован комплекс примерно на 100 тысяч "квадратов", в котором разместятся два дата-центра общей мощностью 100 мегаватт. В районе Беговой появится бизнес-центр площадью почти 85 тысяч квадратных метров.Также комплекс с коммерческими, торговыми и развлекательными объектами площадью 70 тысяч квадратных метров возведут около будущей станции метро "Корниловская", а рядом с метро "Текстильщики" построят торговый центр почти на 8 тысяч "квадратов", добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20241217/efimov-1989647963.html
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москва
коммунарка (москва)
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москва, коммунарка (москва), новая москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Коммунарка (Москва), Новая Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: Москва выделила 40 га земли для строительства коммерческих объектов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Москва с начала года предоставила свыше 40 гектаров земли для строительства более 970 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости в рамках масштабных инвестпроектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
В рамках МаИП инвесторы получают землю под строительство без торгов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Ефимов: Москва выделила 25 гектаров для строительства производств
17 декабря, 14:07
"Реализация коммерческих МаИП позволяет развивать территории, создавая на них центры деловой активности и рабочие места. Это способствует улучшению качества жизни москвичей и повышению экономической стабильности столицы. Проекты могут включать строительство многофункциональных, офисных, торговых комплексов, предприятий, направленных на внедрение современных технологий. С начала 2024 года город без торгов предоставил 19 земельных участков для возведения таких объектов общей площадью свыше 970 тысяч квадратных метров. Земельные участки выделили в семи административных округах", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В частности, указывается в сообщении, крупные многофункциональные комплексы планируется построить недалеко от поселка Коммунарка в Новой Москве. На востоке города запланирован комплекс примерно на 100 тысяч "квадратов", в котором разместятся два дата-центра общей мощностью 100 мегаватт. В районе Беговой появится бизнес-центр площадью почти 85 тысяч квадратных метров.
Также комплекс с коммерческими, торговыми и развлекательными объектами площадью 70 тысяч квадратных метров возведут около будущей станции метро "Корниловская", а рядом с метро "Текстильщики" построят торговый центр почти на 8 тысяч "квадратов", добавляется в сообщении.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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17 декабря, 09:08
 
МоскваКоммунарка (Москва)Новая МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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