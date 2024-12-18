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В ДТП с фурами и легковушками под Волгоградом пострадали четыре человека - РИА Новости, 18.12.2024
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18:42 18.12.2024
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В ДТП с фурами и легковушками под Волгоградом пострадали четыре человека
В ДТП с фурами и легковушками под Волгоградом пострадали четыре человека - РИА Новости, 18.12.2024
В ДТП с фурами и легковушками под Волгоградом пострадали четыре человека
Два грузовика и два легковых автомобиля столкнулись в Волгоградской области, четыре человека пострадали, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T18:42:00+03:00
2024-12-18T18:42:00+03:00
происшествия
волгоградская область
дтп
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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ВОЛГОГРАД, 18 дек – РИА Новости. Два грузовика и два легковых автомобиля столкнулись в Волгоградской области, четыре человека пострадали, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД по региону. По информации ведомства, в поселке Светлый Яр на улице Новостройка столкнулись две фуры Volvo, Volkswagen Polo и "ВАЗ-2114". "В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка автомобиля Volkswagen, водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ", - говорится в сообщении полиции. Движение на данном участке дороги затруднено, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20241210/volgograd-1988324918.html
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происшествия, волгоградская область, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Волгоградская область, ДТП, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В ДТП с фурами и легковушками под Волгоградом пострадали четыре человека

МВД: под Волгоградом столкнулись две фуры и две легковушки, четверо пострадали

© ГУ МВД России по Волгоградской области/TelegramДТП в Светлоярском районе в Волгоградской области
ДТП в Светлоярском районе в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© ГУ МВД России по Волгоградской области/Telegram
ДТП в Светлоярском районе в Волгоградской области
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ВОЛГОГРАД, 18 дек – РИА Новости. Два грузовика и два легковых автомобиля столкнулись в Волгоградской области, четыре человека пострадали, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, в поселке Светлый Яр на улице Новостройка столкнулись две фуры Volvo, Volkswagen Polo и "ВАЗ-2114".
"В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка автомобиля Volkswagen, водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ", - говорится в сообщении полиции.
Движение на данном участке дороги затруднено, уточнили в ведомстве.
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ПроисшествияВолгоградская областьДТПМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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