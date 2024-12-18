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В ДТП с фурами и легковушками под Волгоградом пострадали четыре человека

В ДТП с фурами и легковушками под Волгоградом пострадали четыре человека - РИА Новости, 18.12.2024

В ДТП с фурами и легковушками под Волгоградом пострадали четыре человека

Два грузовика и два легковых автомобиля столкнулись в Волгоградской области, четыре человека пострадали, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T18:42:00+03:00

2024-12-18T18:42:00+03:00

2024-12-18T18:42:00+03:00

происшествия

волгоградская область

дтп

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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ВОЛГОГРАД, 18 дек – РИА Новости. Два грузовика и два легковых автомобиля столкнулись в Волгоградской области, четыре человека пострадали, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД по региону. По информации ведомства, в поселке Светлый Яр на улице Новостройка столкнулись две фуры Volvo, Volkswagen Polo и "ВАЗ-2114". "В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка автомобиля Volkswagen, водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ", - говорится в сообщении полиции. Движение на данном участке дороги затруднено, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20241210/volgograd-1988324918.html

волгоградская область

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происшествия, волгоградская область, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия