Иски жителей Донбасса в ЕСПЧ повисли в воздухе, заявил юрист
Юрист Копыл: в ЕСПЧ ожидается рассмотрение межгосударственных жалоб
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Иски жителей Донбасса в ЕСПЧ "повисли в воздухе", на данный момент ожидается рассмотрение межгосударственных жалоб, заявил РИА Новости юрист, руководитель правозащитного проекта "Верум" Иван Копыл.
"Что касается Европейского суда по правам человека, то эта инстанция стала еще более заполитизированной. Все индивидуальные жалобы зависли в воздухе по большому счету. Ожидается рассмотрение межгосударственных жалоб для того, чтобы определить юрисдикцию, то есть, попросту говоря, кто будет отвечать за нарушение прав человека в данном регионе", - сообщил он.
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Правозащитник считает, что проблема в том, что подобные межгосударственные жалобы могут рассматриваться десятилетиями, из-за чего решения по остальным обращениям долгое время останутся без внимания.
"Такие межгосударственные жалобы могут рассматриваться десятилетиями, поэтому надежды на Европейский суд по правам человека, а тем более на подачу новых жалоб туда, у нас сейчас нет. Поэтому все люди, которые вновь пострадавшие, мы будем стараться их направлять на данный момент, вот попробуем новую инстанцию Комитета ООН по правам человека", - заключил Копыл.