https://ria.ru/20241218/donbass-1989817984.html

Иски жителей Донбасса в ЕСПЧ повисли в воздухе, заявил юрист

Иски жителей Донбасса в ЕСПЧ повисли в воздухе, заявил юрист - РИА Новости, 18.12.2024

Иски жителей Донбасса в ЕСПЧ повисли в воздухе, заявил юрист

Иски жителей Донбасса в ЕСПЧ "повисли в воздухе", на данный момент ожидается рассмотрение межгосударственных жалоб, заявил РИА Новости юрист, руководитель... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T04:57:00+03:00

2024-12-18T04:57:00+03:00

2024-12-18T04:57:00+03:00

донбасс

европейский суд по правам человека (еспч)

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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Иски жителей Донбасса в ЕСПЧ "повисли в воздухе", на данный момент ожидается рассмотрение межгосударственных жалоб, заявил РИА Новости юрист, руководитель правозащитного проекта "Верум" Иван Копыл. "Что касается Европейского суда по правам человека, то эта инстанция стала еще более заполитизированной. Все индивидуальные жалобы зависли в воздухе по большому счету. Ожидается рассмотрение межгосударственных жалоб для того, чтобы определить юрисдикцию, то есть, попросту говоря, кто будет отвечать за нарушение прав человека в данном регионе", - сообщил он. Правозащитник считает, что проблема в том, что подобные межгосударственные жалобы могут рассматриваться десятилетиями, из-за чего решения по остальным обращениям долгое время останутся без внимания. "Такие межгосударственные жалобы могут рассматриваться десятилетиями, поэтому надежды на Европейский суд по правам человека, а тем более на подачу новых жалоб туда, у нас сейчас нет. Поэтому все люди, которые вновь пострадавшие, мы будем стараться их направлять на данный момент, вот попробуем новую инстанцию Комитета ООН по правам человека", - заключил Копыл.

https://ria.ru/20241212/espch-1988879030.html

https://ria.ru/20241218/pravozaschitnik-1989815869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донбасс, европейский суд по правам человека (еспч), европейский суд, оон, в мире