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Иски жителей Донбасса в ЕСПЧ повисли в воздухе, заявил юрист - РИА Новости, 18.12.2024
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04:57 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/donbass-1989817984.html
Иски жителей Донбасса в ЕСПЧ повисли в воздухе, заявил юрист
Иски жителей Донбасса в ЕСПЧ повисли в воздухе, заявил юрист - РИА Новости, 18.12.2024
Иски жителей Донбасса в ЕСПЧ повисли в воздухе, заявил юрист
Иски жителей Донбасса в ЕСПЧ "повисли в воздухе", на данный момент ожидается рассмотрение межгосударственных жалоб, заявил РИА Новости юрист, руководитель... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T04:57:00+03:00
2024-12-18T04:57:00+03:00
донбасс
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Иски жителей Донбасса в ЕСПЧ "повисли в воздухе", на данный момент ожидается рассмотрение межгосударственных жалоб, заявил РИА Новости юрист, руководитель правозащитного проекта "Верум" Иван Копыл. "Что касается Европейского суда по правам человека, то эта инстанция стала еще более заполитизированной. Все индивидуальные жалобы зависли в воздухе по большому счету. Ожидается рассмотрение межгосударственных жалоб для того, чтобы определить юрисдикцию, то есть, попросту говоря, кто будет отвечать за нарушение прав человека в данном регионе", - сообщил он. Правозащитник считает, что проблема в том, что подобные межгосударственные жалобы могут рассматриваться десятилетиями, из-за чего решения по остальным обращениям долгое время останутся без внимания. "Такие межгосударственные жалобы могут рассматриваться десятилетиями, поэтому надежды на Европейский суд по правам человека, а тем более на подачу новых жалоб туда, у нас сейчас нет. Поэтому все люди, которые вновь пострадавшие, мы будем стараться их направлять на данный момент, вот попробуем новую инстанцию Комитета ООН по правам человека", - заключил Копыл.
https://ria.ru/20241212/espch-1988879030.html
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донбасс, европейский суд по правам человека (еспч), европейский суд, оон, в мире
Донбасс, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Европейский суд, ООН, В мире
Иски жителей Донбасса в ЕСПЧ повисли в воздухе, заявил юрист

Юрист Копыл: в ЕСПЧ ожидается рассмотрение межгосударственных жалоб

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Доминик Вомер
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Иски жителей Донбасса в ЕСПЧ "повисли в воздухе", на данный момент ожидается рассмотрение межгосударственных жалоб, заявил РИА Новости юрист, руководитель правозащитного проекта "Верум" Иван Копыл.
"Что касается Европейского суда по правам человека, то эта инстанция стала еще более заполитизированной. Все индивидуальные жалобы зависли в воздухе по большому счету. Ожидается рассмотрение межгосударственных жалоб для того, чтобы определить юрисдикцию, то есть, попросту говоря, кто будет отвечать за нарушение прав человека в данном регионе", - сообщил он.
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Правозащитник считает, что проблема в том, что подобные межгосударственные жалобы могут рассматриваться десятилетиями, из-за чего решения по остальным обращениям долгое время останутся без внимания.
"Такие межгосударственные жалобы могут рассматриваться десятилетиями, поэтому надежды на Европейский суд по правам человека, а тем более на подачу новых жалоб туда, у нас сейчас нет. Поэтому все люди, которые вновь пострадавшие, мы будем стараться их направлять на данный момент, вот попробуем новую инстанцию Комитета ООН по правам человека", - заключил Копыл.
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ДонбассЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Европейский судООНВ мире
 
 
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