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День энергетика в России

День энергетика 2024: какого числа отмечают день энергетика в России, история праздника

День энергетика в России

День энергетика отмечается в России в пятницу. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T16:08:00+03:00

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. День энергетика отмечается в России в пятницу.Ежегодно 22 декабря в России работники энергетической отрасли отмечают свой профессиональный праздник – День энергетика. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1966 года. В память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО) датой празднования Дня энергетика было определено 22 декабря (день открытия в 1920 году VIII Всероссийского съезда Советов, принявшего план ГОЭЛРО). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года дата профессионального праздника была перенесена на третье воскресенье декабря. Целью этого изменения было перенесение его празднования на выходной день. Однако в связи с непрерывным режимом работы энергетиков воскресенье всегда был рабочим днем для большинства работников отрасли. Более того, они продолжали считать Днем энергетика 22 декабря.В целях восстановления исторически обоснованной даты празднования Дня энергетика и по просьбе Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики и общественного объединения "Всероссийский электропрофсоюз" постановлением правительства РФ от 21 декабря 2015 года была возвращена дата профессионального праздника – 22 декабря.Электроэнергетика РоссииЭлектроэнергетика является базовой отраслью российской экономики, обеспечивающей электрической и тепловой энергией внутренние потребности народного хозяйства и населения, а также осуществляющей экспорт электроэнергии в страны Содружества Независимых Государств (СНГ) и дальнего зарубежья. Устойчивое развитие и надежное функционирование отрасли во многом определяют энергетическую безопасность страны и являются важными факторами ее успешного экономического развития.План ГОЭЛРО стал отправной точкой в создании системы отечественной электроэнергетики, а также первой научно обоснованной долгосрочной программой экономического развития в стране. Он был рассчитан на 10-15 лет и предусматривал коренную реконструкцию народного хозяйства на базе электрификации (строительство крупных предприятий, сооружение 30 районных электростанций, в том числе десяти гидроэлектростанций (ГЭС), общей мощностью 1,75 миллиона киловатт и годовой выработкой 8,8 миллиарда киловатт-час). План был выполнен к 1931 году.Эволюция отраслиВ 1950-е годы отрасль получила дополнительный толчок благодаря научным разработкам в области атомной энергии и строительству атомных электростанций. В последующие годы происходило масштабное освоение гидроэнергетического потенциала Сибири.Основные энергетические мощности и объекты электроэнергетики России были построены в советский период. Однако уже в конце 1980-х годов стали проявляться признаки замедления темпов развития отрасли: обновление производственных мощностей стало отставать от роста потребления электроэнергии. В 1990-е годы объем потребления электроэнергии существенно уменьшился, в то же время процесс обновления мощностей практически остановился. По технологическим показателям российские энергокомпании серьезно отставали от своих аналогов в развитых странах, в системе отсутствовали стимулы к повышению эффективности, рациональному планированию режимов производства и потребления электроэнергии, энергосбережению, из-за снижения контроля за соблюдением правил безопасности и значительной изношенности фондов существовала высокая вероятность крупных аварий. Кроме того, из-за сложностей перестройки экономической и политической систем России в отрасли отсутствовала платежная дисциплина (так называемый "кризис неплатежей"), предприятия являлись информационно и финансово "непрозрачными", был закрыт доступ на рынок новым, независимым игрокам.В начале 2000-х годов правительством РФ был взят курс на либерализацию рынка электроэнергии, реформирование отрасли и создание условий для привлечения масштабных инвестиций в электроэнергетику.С 2001 года по 2008 год в соответствии с постановлением правительства РФ от 11 июля 2001 года "О реформировании электроэнергетики Российской Федерации" в электроэнергетике был произведен ряд преобразований.Современная структура энергетического комплекса РоссииВ настоящее время на территории России действуют оптовый и розничные рынки электроэнергии, цены которых не регулируются государством, а формируются на основе спроса и предложения.Изменилась и структура отрасли: было осуществлено разделение естественно монопольных (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентных (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) функций; вместо прежних вертикально-интегрированных компаний, выполнявших все эти функции, созданы структуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности.Магистральные сети перешли под контроль Федеральной сетевой компании, распределительные сети интегрированы в межрегиональные распределительные сетевые компании (МРСК), функции и активы региональных диспетчерских управлений были переданы общероссийскому Системному оператору (СО ЕЭС – Системный оператор Единой энергетической системы).Активы генерации в процессе реформы объединились в межрегиональные компании двух видов: генерирующие компании оптового рынка (ОГК) и территориальные генерирующие компании (ТГК). ОГК объединили электростанции, специализированные на производстве почти исключительно электрической энергии. В ТГК вошли главным образом теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые производят как электрическую, так и тепловую энергию. Шесть из семи ОГК сформированы на базе тепловых электростанций, а одна (РусГидро) – на основе гидрогенерирующих активов.Единая энергетическая система России (ЕЭС России) состоит из 75 региональных энергосистем, которые, в свою очередь, образуют семь объединенных энергетических систем: Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Северо-Запада. В электроэнергетический комплекс ЕЭС России входит 911 электростанций.Цифры и фактыПо состоянию на 1 января 2023 года, общая установленная мощность электростанций ЕЭС России составила 247601,8 мегаватта.Ежегодно все станции вырабатывают около одного триллиона киловатт-часов электроэнергии. В 2022 году электростанции ЕЭС России выработали 1121,6 миллиарда киловатт-часов. Потребление электроэнергии в 2022 году составило 1106,3 миллиарда киловатт-часов.Доля выработки электроэнергии 11 действующими атомными станциями, эксплуатирующими 37 энергоблоков суммарной установленной мощностью свыше 29,5 гигаватта, в России составляет около 20% от всего производимого электричества. При этом в Европейской части страны доля атомной энергетики достигает 30%, а на Северо-Западе – 37%. В 2022 году был установлен очередной рекорд по выработке электроэнергии атомными электростанциями в 223,371 киловатт-часов (за 2021 год было выработано свыше 222,436 миллиарда киловатт-часов).Традиции и инновацииОтечественный электроэнергетический комплекс, включающий более тысячи электрических станций, по праву считается одним из крупнейших и экологически чистых в мире. Эти впечатляющие результаты были достигнуты благодаря высочайшему профессионализму многих поколений его работников, их ответственному отношению к делу.Нынешнее поколение энергетиков хранит традиции предшественников, ответственно решает задачи, главные из которых связаны с качественной модернизацией мощностей и сетевой инфраструктуры, внедрением цифровых и ресурсосберегающих технологий, надежным энергоснабжением потребителей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

https://ria.ru/20241107/putin-1982523463.html

https://ria.ru/20240829/energetika-1969267215.html

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