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В Дагестане реализовано около 70 мероприятий из поручения Послания Меликова - РИА Новости, 18.12.2024
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Республика Дагестан
 
21:13 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/dagestan-1990003394.html
В Дагестане реализовано около 70 мероприятий из поручения Послания Меликова
В Дагестане реализовано около 70 мероприятий из поручения Послания Меликова - РИА Новости, 18.12.2024
В Дагестане реализовано около 70 мероприятий из поручения Послания Меликова
Порядка 70 мероприятий из поручений Послания главы Республики Дагестан Сергея Меликова уже реализованы, сообщается на сайте регионального правительства. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T21:13:00+03:00
2024-12-18T21:13:00+03:00
республика дагестан
сергей меликов
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Порядка 70 мероприятий из поручений Послания главы Республики Дагестан Сергея Меликова уже реализованы, сообщается на сайте регионального правительства. Совещание по вопросу исполнения плана мероприятий по реализации основных положений Послания главы региона Сергея Меликова Народному Собранию в 2024 году состоялось под руководством председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова. 29 мая глава Дагестана Сергей Меликов выступил с ежегодным Посланием Народному Собранию. Как отметил Абдулмуслимов, глава региона затронул в Послании все сферы жизнедеятельности дагестанцев – от СВО до развития творческих инициатив. Были обозначены первоочередные задачи правительства на 2024 год, дана оценка экономической ситуации в республике и определен вектор дальнейшего развития в этой сфере. "Таким образом, порядка 70 мероприятий из поручений Послания главы РД уже реализованы", - говорится в сообщении. Абдулмуслимов отметил, что мониторинг хода реализации Послания ведется постоянно, соответствующий план мероприятий был утвержден распоряжением в июне этого года. В плане предусмотрен 121 пункт, в состав которых включены 162 мероприятия (подпункты). По каждому из них установлены сроки и ответственные исполнители. Органами исполнительной власти реализовано уже порядка 70 мероприятий. Реализация остальных продолжается, сроки по ним еще не наступили. "Сформирован проект республиканского бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, и в этой связи важно, что все задачи, которые нам предстоит решить в рамках Послания в будущем году, были подкреплены финансовыми источниками", - сказал премьер. Подводя итоги совещания, Абдулмуслимов дал ряд поручений, в том числе рекомендовал главам муниципальных образований и округов обеспечить необходимое взаимодействие с органами исполнительной власти республики в части осуществления плана мероприятий по реализации основных положений Послания. Также отмечена необходимость своевременного реагирования на возникающие проблемные вопросы в ходе исполнения плана.
РИА Новости
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сергей меликов
Республика Дагестан, Сергей Меликов
В Дагестане реализовано около 70 мероприятий из поручения Послания Меликова

Около 70 мероприятий по поручению из Послания главы Дагестана уже реализовано

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкМахачкала
Махачкала - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Мария Ващук
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Порядка 70 мероприятий из поручений Послания главы Республики Дагестан Сергея Меликова уже реализованы, сообщается на сайте регионального правительства.
Совещание по вопросу исполнения плана мероприятий по реализации основных положений Послания главы региона Сергея Меликова Народному Собранию в 2024 году состоялось под руководством председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.
29 мая глава Дагестана Сергей Меликов выступил с ежегодным Посланием Народному Собранию.
Как отметил Абдулмуслимов, глава региона затронул в Послании все сферы жизнедеятельности дагестанцев – от СВО до развития творческих инициатив. Были обозначены первоочередные задачи правительства на 2024 год, дана оценка экономической ситуации в республике и определен вектор дальнейшего развития в этой сфере.
"Таким образом, порядка 70 мероприятий из поручений Послания главы РД уже реализованы", - говорится в сообщении.
Абдулмуслимов отметил, что мониторинг хода реализации Послания ведется постоянно, соответствующий план мероприятий был утвержден распоряжением в июне этого года. В плане предусмотрен 121 пункт, в состав которых включены 162 мероприятия (подпункты). По каждому из них установлены сроки и ответственные исполнители. Органами исполнительной власти реализовано уже порядка 70 мероприятий. Реализация остальных продолжается, сроки по ним еще не наступили.
"Сформирован проект республиканского бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, и в этой связи важно, что все задачи, которые нам предстоит решить в рамках Послания в будущем году, были подкреплены финансовыми источниками", - сказал премьер.
Подводя итоги совещания, Абдулмуслимов дал ряд поручений, в том числе рекомендовал главам муниципальных образований и округов обеспечить необходимое взаимодействие с органами исполнительной власти республики в части осуществления плана мероприятий по реализации основных положений Послания. Также отмечена необходимость своевременного реагирования на возникающие проблемные вопросы в ходе исполнения плана.
 
Республика ДагестанСергей Меликов
 
 
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