"Не тот, кем принято считать". Чего мы не знаем о Николае Чудотворце
Православные отмечают день памяти святого Николая Чудотворца
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПосетители на выставке "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–ХХ веков" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
Посетители на выставке "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–ХХ веков" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные вечером в среду будут чтить память святителя Николая Чудотворца. В старину с Николой Зимним, как называли праздник в народе, было связано много обычаев и традиций. О самых интересных — в материале РИА Новости.
Сплошные парадоксы
Застолье, посиделки с песнями-плясками, шумные толпы молодежи на заснеженных улицах и подарки под подушкой — для самых маленьких. И так несколько дней подряд.
В наше время это обычно Новый год или Рождество. Но полтора-два века назад с подобным размахом в России отмечали Николу Зимнего.
В церковном календаре — День памяти святителя Николая Мирликийского Чудотворца. Праздник приходится на самую середину Рождественского поста. Уставом предписано воздерживаться от скоромной пищи и всякого праздного веселья.
Церковные правила даже на святки (от Рождества до Крещения Господня) запрещали "заводить игрища, производить по улицам пляски и петь соблазнительные песни". А 19 декабря — тем более.
Но дело в том, что не было, пожалуй, на Руси святого более популярного, чем Николай Чудотворец. Хотя, казалось бы, — и это еще один парадокс — он так далек от северных широт. Жил в Малой Азии в IV столетии — когда Руси не было и в помине, говорил по-гречески.
Однако с принятием христианства именно "Житие святителя Николая" быстрее других распространилось по русским землям. Составили его еще в VII веке. Однако даже в наши дни исследователи констатируют, что о подлинной биографии святого известно довольно мало.
Что уж говорить о тех далеких временах…
Причина тому — своеобразный формат жизнеописания Чудотворца. По сути это компиляция нескольких биографий. Поэтому ученым порой сложно разобраться, где речь идет об угоднике, а где — о каком-то другом святом с именем Николай.
Тем более что таких в тексте встречается около 20. И все жили примерно в одно время в одном месте. Отсюда многочисленные нестыковки.
© AP Photo / DHA-Depo PhotosЦерковь святого Николая в Демре
© AP Photo / DHA-Depo Photos
Церковь святого Николая в Демре
Дать волю фантазии
Но простых людей это не смущало. Повествование о святителе звучало на богослужении в храмах, передавали его и изустно. Больше всего народу нравились рассказы о чудесах, которые совершал Николай.
Вот одно из них. В городе Миры Ликийские, где служил угодник, жил нищий вдовец с тремя дочерями. Никто не хотел брать их замуж без приданого. Чтобы хоть как-то свести концы с концами, отчаявшийся старик решил отдать чад в блудницы.
Об этом узнал святитель Николай. Желая спасти семью от позора, он три ночи подряд незаметно подбрасывал в окно их дома по мешочку с золотом. Вдовец, желая выяснить, кто его благодетель, подкараулил святого. Но тот убедил его сохранить тайну.
Именно от этого предания пошло поверье, что Чудотворец приносит каждому подарки. В Средние века образ "Николы с мешочком" был одним из самых популярных в иконографии.
В Западной Европе это со временем превратилось в культ главного рождественского персонажа — знаменитого Санта-Клауса.
© Public domain Картина Джентиле да Фабриано "Приданое для трех девиц"
© Public domain
Картина Джентиле да Фабриано "Приданое для трех девиц"
На Руси существовала похожая легенда. В некоторых губерниях начало Святок — окончания Рождественского поста — приурочивали не к Рождеству Христову, а к Николиному дню. Где-то угодника даже отождествляли с одной из ипостасей Святой Троицы.
Способствовали распространению этого поверья небольшие тройные иконки-складни, популярные на рубеже XIX-XX веков. На них вместе изображались Иисус, Дева Мария и Чудотворец.
А уж в самой отдаленной глуши России святого и вовсе называли не иначе как Христом. Русский писатель и фольклорист Аполлон Коринфский зафиксировал одно из таких преданий.
"Никола Зимний, как Спаситель, спускается с небесных полей на оснеженную землю и шествует по лицу земли Русской, обходя ее — обыденкой (в один день) — из конца в конец. И убегают от него, еще загодя, все духи тьмы. Происходит это в канун дня памяти святого", — объясняли ему крестьяне.
Конечно, духовенство с улыбкой воспринимает подобные байки. Но отмечает: подобный фольклор свидетельствуют о большой любви и привязанности к Николая Чудотворцу. Видимо, он был таким, что оставил добрую память на века.
© Depositphotos.com / prometeusСанта-Клаус
© Depositphotos.com / prometeus
Санта-Клаус
Ради такого — можно
Русские крестьяне устраивали праздник в его честь дважды. Помимо Зимнего Николы, был и Вешний — 22 мая, когда в церкви вспоминали перенесение мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских в итальянский город Бари.
Однако весна — пора напряженных полевых работ, не до веселья. Зимой свободного времени больше. Ради такого можно и Рождественский пост нарушить. Как правило, общее гуляние — Никольщина — длилось три-четыре дня.
В деревнях и селах устраивали братчины — пиры, на которые собирались от мала до велика. Главное событие — обряд "сучения свечи": на стол подавали сотовый мед, а после трапезы воск скатывали в большую свечку, которую хранили до следующего Николы Зимнего.
В приграничных с Белоруссией областях был и другой обычай. Местные хозяйки 19 декабря передавали от дома к дому толстую свечу из грубого воска. Это напоминало свадебные хлопоты.
Картина Б. Кустодиева "Крестный ход в деревне"
Для свечи шили белое платье, украшали колосками и цветами. А затем прежние хозяева несли "невесту" на выданье. На месте встречи обычно происходило шумное пиршество.
Кроме того, какой же праздник без фирменных блюд? У Николы Зимнего это было пиво. Оно считалось постным продуктом. Для его приготовления каждый сельчанин должен был принести хотя бы один ингредиент. А после напитком угощали всех желающих.
В советское время многие из традиций веселого зимнего торжества канули в Лету. Но в отдаленных уголках страны они по-прежнему живут. Поэтому фольклористы не исключают, что некогда самый популярный на Руси праздник может возродиться.