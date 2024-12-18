Рейтинг@Mail.ru
"Не тот, кем принято считать". Чего мы не знаем о Николае Чудотворце - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
08:00 18.12.2024 (обновлено: 14:05 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/chudotvorets-1989750442.html
"Не тот, кем принято считать". Чего мы не знаем о Николае Чудотворце
"Не тот, кем принято считать". Чего мы не знаем о Николае Чудотворце - РИА Новости, 18.12.2024
"Не тот, кем принято считать". Чего мы не знаем о Николае Чудотворце
Православные вечером в среду будут чтить память святителя Николая Чудотворца. В старину с Николой Зимним, как называли праздник в народе, было связано много... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T08:00:00+03:00
2024-12-18T14:05:00+03:00
религия
россия
николай чудотворец
аналитика - религия и мировоззрение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792840240_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f8f93513f505225b832c06cb240f5917.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные вечером в среду будут чтить память святителя Николая Чудотворца. В старину с Николой Зимним, как называли праздник в народе, было связано много обычаев и традиций. О самых интересных — в материале РИА Новости.Сплошные парадоксыЗастолье, посиделки с песнями-плясками, шумные толпы молодежи на заснеженных улицах и подарки под подушкой — для самых маленьких. И так несколько дней подряд.В наше время это обычно Новый год или Рождество. Но полтора-два века назад с подобным размахом в России отмечали Николу Зимнего.В церковном календаре — День памяти святителя Николая Мирликийского Чудотворца. Праздник приходится на самую середину Рождественского поста. Уставом предписано воздерживаться от скоромной пищи и всякого праздного веселья.Церковные правила даже на святки (от Рождества до Крещения Господня) запрещали "заводить игрища, производить по улицам пляски и петь соблазнительные песни". А 19 декабря — тем более.Но дело в том, что не было, пожалуй, на Руси святого более популярного, чем Николай Чудотворец. Хотя, казалось бы, — и это еще один парадокс — он так далек от северных широт. Жил в Малой Азии в IV столетии — когда Руси не было и в помине, говорил по-гречески.Однако с принятием христианства именно "Житие святителя Николая" быстрее других распространилось по русским землям. Составили его еще в VII веке. Однако даже в наши дни исследователи констатируют, что о подлинной биографии святого известно довольно мало.Что уж говорить о тех далеких временах…Причина тому — своеобразный формат жизнеописания Чудотворца. По сути это компиляция нескольких биографий. Поэтому ученым порой сложно разобраться, где речь идет об угоднике, а где — о каком-то другом святом с именем Николай.Тем более что таких в тексте встречается около 20. И все жили примерно в одно время в одном месте. Отсюда многочисленные нестыковки.Дать волю фантазииНо простых людей это не смущало. Повествование о святителе звучало на богослужении в храмах, передавали его и изустно. Больше всего народу нравились рассказы о чудесах, которые совершал Николай.Вот одно из них. В городе Миры Ликийские, где служил угодник, жил нищий вдовец с тремя дочерями. Никто не хотел брать их замуж без приданого. Чтобы хоть как-то свести концы с концами, отчаявшийся старик решил отдать чад в блудницы.Об этом узнал святитель Николай. Желая спасти семью от позора, он три ночи подряд незаметно подбрасывал в окно их дома по мешочку с золотом. Вдовец, желая выяснить, кто его благодетель, подкараулил святого. Но тот убедил его сохранить тайну.Именно от этого предания пошло поверье, что Чудотворец приносит каждому подарки. В Средние века образ "Николы с мешочком" был одним из самых популярных в иконографии.В Западной Европе это со временем превратилось в культ главного рождественского персонажа — знаменитого Санта-Клауса.На Руси существовала похожая легенда. В некоторых губерниях начало Святок — окончания Рождественского поста — приурочивали не к Рождеству Христову, а к Николиному дню. Где-то угодника даже отождествляли с одной из ипостасей Святой Троицы.Способствовали распространению этого поверья небольшие тройные иконки-складни, популярные на рубеже XIX-XX веков. На них вместе изображались Иисус, Дева Мария и Чудотворец.А уж в самой отдаленной глуши России святого и вовсе называли не иначе как Христом. Русский писатель и фольклорист Аполлон Коринфский зафиксировал одно из таких преданий."Никола Зимний, как Спаситель, спускается с небесных полей на оснеженную землю и шествует по лицу земли Русской, обходя ее — обыденкой (в один день) — из конца в конец. И убегают от него, еще загодя, все духи тьмы. Происходит это в канун дня памяти святого", — объясняли ему крестьяне.Конечно, духовенство с улыбкой воспринимает подобные байки. Но отмечает: подобный фольклор свидетельствуют о большой любви и привязанности к Николая Чудотворцу. Видимо, он был таким, что оставил добрую память на века.Ради такого — можноРусские крестьяне устраивали праздник в его честь дважды. Помимо Зимнего Николы, был и Вешний — 22 мая, когда в церкви вспоминали перенесение мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских в итальянский город Бари.Однако весна — пора напряженных полевых работ, не до веселья. Зимой свободного времени больше. Ради такого можно и Рождественский пост нарушить. Как правило, общее гуляние — Никольщина — длилось три-четыре дня.В деревнях и селах устраивали братчины — пиры, на которые собирались от мала до велика. Главное событие — обряд "сучения свечи": на стол подавали сотовый мед, а после трапезы воск скатывали в большую свечку, которую хранили до следующего Николы Зимнего.В приграничных с Белоруссией областях был и другой обычай. Местные хозяйки 19 декабря передавали от дома к дому толстую свечу из грубого воска. Это напоминало свадебные хлопоты.Для свечи шили белое платье, украшали колосками и цветами. А затем прежние хозяева несли "невесту" на выданье. На месте встречи обычно происходило шумное пиршество.Кроме того, какой же праздник без фирменных блюд? У Николы Зимнего это было пиво. Оно считалось постным продуктом. Для его приготовления каждый сельчанин должен был принести хотя бы один ингредиент. А после напитком угощали всех желающих.В советское время многие из традиций веселого зимнего торжества канули в Лету. Но в отдаленных уголках страны они по-прежнему живут. Поэтому фольклористы не исключают, что некогда самый популярный на Руси праздник может возродиться.
https://ria.ru/20241206/tayny-1987527868.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792840240_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f9271608f19bedb05054178fe8a0044d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, николай чудотворец, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Россия, Николай Чудотворец, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Не тот, кем принято считать". Чего мы не знаем о Николае Чудотворце

Православные отмечают день памяти святого Николая Чудотворца

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПосетители на выставке "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–ХХ веков" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
Посетители на выставке Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–ХХ веков в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Посетители на выставке "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–ХХ веков" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные вечером в среду будут чтить память святителя Николая Чудотворца. В старину с Николой Зимним, как называли праздник в народе, было связано много обычаев и традиций. О самых интересных — в материале РИА Новости.

Сплошные парадоксы

Застолье, посиделки с песнями-плясками, шумные толпы молодежи на заснеженных улицах и подарки под подушкой — для самых маленьких. И так несколько дней подряд.
В наше время это обычно Новый год или Рождество. Но полтора-два века назад с подобным размахом в России отмечали Николу Зимнего.
В церковном календаре — День памяти святителя Николая Мирликийского Чудотворца. Праздник приходится на самую середину Рождественского поста. Уставом предписано воздерживаться от скоромной пищи и всякого праздного веселья.
Церковные правила даже на святки (от Рождества до Крещения Господня) запрещали "заводить игрища, производить по улицам пляски и петь соблазнительные песни". А 19 декабря — тем более.
CC BY-SA 3.0 / Hippolyte / Памятник святому Николаю в Демре
Памятник святому Николаю в Демре - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
CC BY-SA 3.0 / Hippolyte /
Памятник святому Николаю в Демре
Но дело в том, что не было, пожалуй, на Руси святого более популярного, чем Николай Чудотворец. Хотя, казалось бы, — и это еще один парадокс — он так далек от северных широт. Жил в Малой Азии в IV столетии — когда Руси не было и в помине, говорил по-гречески.
Однако с принятием христианства именно "Житие святителя Николая" быстрее других распространилось по русским землям. Составили его еще в VII веке. Однако даже в наши дни исследователи констатируют, что о подлинной биографии святого известно довольно мало.
Что уж говорить о тех далеких временах…
Причина тому — своеобразный формат жизнеописания Чудотворца. По сути это компиляция нескольких биографий. Поэтому ученым порой сложно разобраться, где речь идет об угоднике, а где — о каком-то другом святом с именем Николай.
Тем более что таких в тексте встречается около 20. И все жили примерно в одно время в одном месте. Отсюда многочисленные нестыковки.
© AP Photo / DHA-Depo PhotosЦерковь святого Николая в Демре
Церковь святого Николая в Демре - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / DHA-Depo Photos
Церковь святого Николая в Демре

Дать волю фантазии

Но простых людей это не смущало. Повествование о святителе звучало на богослужении в храмах, передавали его и изустно. Больше всего народу нравились рассказы о чудесах, которые совершал Николай.
Вот одно из них. В городе Миры Ликийские, где служил угодник, жил нищий вдовец с тремя дочерями. Никто не хотел брать их замуж без приданого. Чтобы хоть как-то свести концы с концами, отчаявшийся старик решил отдать чад в блудницы.
Об этом узнал святитель Николай. Желая спасти семью от позора, он три ночи подряд незаметно подбрасывал в окно их дома по мешочку с золотом. Вдовец, желая выяснить, кто его благодетель, подкараулил святого. Но тот убедил его сохранить тайну.
Именно от этого предания пошло поверье, что Чудотворец приносит каждому подарки. В Средние века образ "Николы с мешочком" был одним из самых популярных в иконографии.
В Западной Европе это со временем превратилось в культ главного рождественского персонажа — знаменитого Санта-Клауса.
© Public domain Картина Джентиле да Фабриано "Приданое для трех девиц"
Картина Джентиле да Фабриано Приданое для трех девиц - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Public domain
Картина Джентиле да Фабриано "Приданое для трех девиц"
На Руси существовала похожая легенда. В некоторых губерниях начало Святок — окончания Рождественского поста — приурочивали не к Рождеству Христову, а к Николиному дню. Где-то угодника даже отождествляли с одной из ипостасей Святой Троицы.
Способствовали распространению этого поверья небольшие тройные иконки-складни, популярные на рубеже XIX-XX веков. На них вместе изображались Иисус, Дева Мария и Чудотворец.
А уж в самой отдаленной глуши России святого и вовсе называли не иначе как Христом. Русский писатель и фольклорист Аполлон Коринфский зафиксировал одно из таких преданий.
"Никола Зимний, как Спаситель, спускается с небесных полей на оснеженную землю и шествует по лицу земли Русской, обходя ее — обыденкой (в один день) — из конца в конец. И убегают от него, еще загодя, все духи тьмы. Происходит это в канун дня памяти святого", — объясняли ему крестьяне.
Конечно, духовенство с улыбкой воспринимает подобные байки. Но отмечает: подобный фольклор свидетельствуют о большой любви и привязанности к Николая Чудотворцу. Видимо, он был таким, что оставил добрую память на века.
© Depositphotos.com / prometeusСанта-Клаус
Санта-Клаус - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Depositphotos.com / prometeus
Санта-Клаус

Ради такого — можно

Русские крестьяне устраивали праздник в его честь дважды. Помимо Зимнего Николы, был и Вешний — 22 мая, когда в церкви вспоминали перенесение мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских в итальянский город Бари.
Однако весна — пора напряженных полевых работ, не до веселья. Зимой свободного времени больше. Ради такого можно и Рождественский пост нарушить. Как правило, общее гуляние — Никольщина — длилось три-четыре дня.
В деревнях и селах устраивали братчины — пиры, на которые собирались от мала до велика. Главное событие — обряд "сучения свечи": на стол подавали сотовый мед, а после трапезы воск скатывали в большую свечку, которую хранили до следующего Николы Зимнего.
В приграничных с Белоруссией областях был и другой обычай. Местные хозяйки 19 декабря передавали от дома к дому толстую свечу из грубого воска. Это напоминало свадебные хлопоты.
© РИА Новости / А. Свердлов | Перейти в медиабанкКартина Б. Кустодиева "Крестный ход в деревне"
Картина Б. Кустодиева Крестный ход в деревне - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / А. Свердлов
Перейти в медиабанк
Картина Б. Кустодиева "Крестный ход в деревне"
Для свечи шили белое платье, украшали колосками и цветами. А затем прежние хозяева несли "невесту" на выданье. На месте встречи обычно происходило шумное пиршество.
Кроме того, какой же праздник без фирменных блюд? У Николы Зимнего это было пиво. Оно считалось постным продуктом. Для его приготовления каждый сельчанин должен был принести хотя бы один ингредиент. А после напитком угощали всех желающих.
В советское время многие из традиций веселого зимнего торжества канули в Лету. Но в отдаленных уголках страны они по-прежнему живут. Поэтому фольклористы не исключают, что некогда самый популярный на Руси праздник может возродиться.
Памятник Александру Невскому в Калининграде - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
"Многим он мешал". Какие тайны оставил самый знаменитый правитель Руси
6 декабря, 08:00
 
РелигияРоссияНиколай ЧудотворецАналитика - Религия и мировоззрение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала