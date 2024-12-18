https://ria.ru/20241218/chinovnik-1989892088.html

В Омской области задержали экс-замминистра труда

В Омской области задержали экс-замминистра труда - РИА Новости, 18.12.2024

В Омской области задержали экс-замминистра труда

Бывшего заместителя министра труда и социального развития Омской области Сергея Добрых задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили в... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:51:00+03:00

2024-12-18T12:51:00+03:00

2024-12-18T12:51:00+03:00

происшествия

омская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:70:2323:1377_1920x0_80_0_0_0945f3839bbd6600f76143d88297f326.jpg

ОМСК, 18 дек — РИА Новости. Бывшего заместителя министра труда и социального развития Омской области Сергея Добрых задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе СУСК России по региону. Следователи считают, что за бюджетные средства директор омского дома-интерната и чиновники регионального минтруда купили автомобиль Haval Н9 за 3,3 миллиона рублей, после этого они передали его в управление другому казенному соцучреждению, но фактически новый китайский автомобиль достался первому замминистра труда Добрых. Возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий группой лиц". "В рамках расследования вчера по подозрению в превышении должностных полномочий задержан бывший первый заместитель министра труда и социального развития Омской области Сергей Добрых", – сообщили в следственном управлении.

https://ria.ru/20241213/ministr-1989026490.html

омская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)