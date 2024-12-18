https://ria.ru/20241218/chinovnik-1989892088.html
В Омской области задержали экс-замминистра труда
В Омской области задержали экс-замминистра труда - РИА Новости, 18.12.2024
В Омской области задержали экс-замминистра труда
Бывшего заместителя министра труда и социального развития Омской области Сергея Добрых задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили в... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T12:51:00+03:00
2024-12-18T12:51:00+03:00
2024-12-18T12:51:00+03:00
происшествия
омская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:70:2323:1377_1920x0_80_0_0_0945f3839bbd6600f76143d88297f326.jpg
ОМСК, 18 дек — РИА Новости. Бывшего заместителя министра труда и социального развития Омской области Сергея Добрых задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе СУСК России по региону. Следователи считают, что за бюджетные средства директор омского дома-интерната и чиновники регионального минтруда купили автомобиль Haval Н9 за 3,3 миллиона рублей, после этого они передали его в управление другому казенному соцучреждению, но фактически новый китайский автомобиль достался первому замминистра труда Добрых. Возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий группой лиц". "В рамках расследования вчера по подозрению в превышении должностных полномочий задержан бывший первый заместитель министра труда и социального развития Омской области Сергей Добрых", – сообщили в следственном управлении.
https://ria.ru/20241213/ministr-1989026490.html
омская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:0:1837:1377_1920x0_80_0_0_280953bea23427ea803c80d490d32ab4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омской области задержали экс-замминистра труда
Экс-замминистра труда Омской области Добрых заподозрили в превышении полномочий