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В Омской области задержали экс-замминистра труда - РИА Новости, 18.12.2024
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12:51 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/chinovnik-1989892088.html
В Омской области задержали экс-замминистра труда
В Омской области задержали экс-замминистра труда - РИА Новости, 18.12.2024
В Омской области задержали экс-замминистра труда
Бывшего заместителя министра труда и социального развития Омской области Сергея Добрых задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили в... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T12:51:00+03:00
2024-12-18T12:51:00+03:00
происшествия
омская область
россия
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ОМСК, 18 дек — РИА Новости. Бывшего заместителя министра труда и социального развития Омской области Сергея Добрых задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе СУСК России по региону. Следователи считают, что за бюджетные средства директор омского дома-интерната и чиновники регионального минтруда купили автомобиль Haval Н9 за 3,3 миллиона рублей, после этого они передали его в управление другому казенному соцучреждению, но фактически новый китайский автомобиль достался первому замминистра труда Добрых. Возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий группой лиц". "В рамках расследования вчера по подозрению в превышении должностных полномочий задержан бывший первый заместитель министра труда и социального развития Омской области Сергей Добрых", – сообщили в следственном управлении.
https://ria.ru/20241213/ministr-1989026490.html
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происшествия, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омской области задержали экс-замминистра труда

Экс-замминистра труда Омской области Добрых заподозрили в превышении полномочий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ОМСК, 18 дек — РИА Новости. Бывшего заместителя министра труда и социального развития Омской области Сергея Добрых задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе СУСК России по региону.
Следователи считают, что за бюджетные средства директор омского дома-интерната и чиновники регионального минтруда купили автомобиль Haval Н9 за 3,3 миллиона рублей, после этого они передали его в управление другому казенному соцучреждению, но фактически новый китайский автомобиль достался первому замминистра труда Добрых.
Возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий группой лиц".
"В рамках расследования вчера по подозрению в превышении должностных полномочий задержан бывший первый заместитель министра труда и социального развития Омской области Сергей Добрых", – сообщили в следственном управлении.
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ПроисшествияОмская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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