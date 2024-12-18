https://ria.ru/20241218/chekhiya-1990016938.html

СМИ: в Чехии утвердили поправку, исключающую двойное гражданство с Россией

СМИ: в Чехии утвердили поправку, исключающую двойное гражданство с Россией - РИА Новости, 18.12.2024

СМИ: в Чехии утвердили поправку, исключающую двойное гражданство с Россией

Россияне, желающие получить гражданство Чехии, должны предварительно расстаться с российским и подтвердить это чешским органам власти соответствующими... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T23:58:00+03:00

2024-12-18T23:58:00+03:00

2024-12-18T23:58:00+03:00

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ПРАГА, 18 лек – РИА Новости. Россияне, желающие получить гражданство Чехии, должны предварительно расстаться с российским и подтвердить это чешским органам власти соответствующими документами, данную поправку в законодательство республики утвердили в среду депутаты нижней палаты парламента, сообщило Чешское ТВ (ЧТВ). "Согласно утвержденной поправке к закону, чешское гражданство заявителям из РФ (чешские - ред.) органы власти могут уделить лишь в том случае, если заявитель отказался от российского гражданства и подтвердил это документами. Данная мера, по замыслу ее инициаторов, должна способствовать защите чешской национальной безопасности и внешнеполитических интересов, то есть, ограничению российского влияния в Чехии. При этом депутаты от оппозиционных движений ANI и SPD заявили о дискриминации (россиян) и о принципе коллективной вины", - отметило ЧТВ. До сих пор россияне могли сохранять гражданство РФ и после получения чешского. Новая поправка к законодательству будет распространяться только на тех граждан РФ, которые станут гражданами Чехии после вступления в силу данной поправки. По данным МВД на начало этого года, в Чехии проживает 40,9 тысячи граждан РФ, это на 2,5 тысячи меньше, чем было годом ранее. При этом в последние месяцы растет число заявителей из РФ с просьбой о предоставлении чешского гражданства.

https://ria.ru/20241127/finljandija-1986036001.html

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